2019-02-14T10:53:15+03:00
Общество

В Ростовской области ужесточат наказание за продажу вейпов подросткам

Одновременно предлагается закрепить в законе список мест, где курение электронных сигарет запрещено полностью и для всех
Александр СЕВЕРСКИЙ
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Вейпы стали очень распространенным явлением среди молодежи.Вейпы стали очень распространенным явлением среди молодежи.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Донской регион продолжает — пока, оговоримся, это получается делать только в масштабах непосредственно Ростовской области — борьбу с таким популярным нынче, особенно в молодежной среде, явлением как вейпы — иначе говоря, «электронными системами доставки никотина».

Одновременно два комитета ЗС РО, по молодежной политике и законодательству, подготовили свои поправки в действующее законы, которыми, с одной стороны, расширяется перечень мест, где курение этих самых вейпов вообще запрещается — полностью, безоговорочно и для всех без исключения, а с другой — ужесточаются штрафные санкции за их продажи основным потребителям, то есть — несовершеннолетним.

Ведь, если приглядеться, табачные палатки в последнее время вырастают по всему Ростову-на-Дону (да и в других городах и районных административных центрах) словно грибы после дождя. А почему? Ответ-то, между тем, на поверхности: купить сигареты можно, по сути, в любом супремаркете или продуктовом магазине, а вот электронные сигареты — нет, они предлагаются (и в самом широком ассортименте, не сочтите за рекламу, потому что это сегодняшние реалии), как правило, в таких специализированных точках.

- Иначе говоря, беда с этим, - признает депутат донского парламента Екатерина Стенякина, возглавляющая комитет по молодежной политике. - Нам обязательно нужно ставить барьер на пути распространения этих «электронных систем», потому что, как бы громко это не звучало сейчас, речь идет о здоровье нации, подрастающего поколения.

А пафоса-то, собственно, никакого и нет: сделать такой табачный ларек — плевое, по сути, дело: нужна комнатушка площадью 2 на 2 метра, и все. Товар? Без проблем. Покупатели? Да вот же они — старшеклассники, студенты. Приглядитесь — и вы увидите их, напрягать зрения не придется. Кто-то открыто, а некоторые, боясь нагоняя от взрослых, в подворотнях, из кулачка, потягивают свои вейпы. Поэтому, к слову, и размещают такие точки поближе к учебным заведениям, где трафик молодежи гарантирован.

- Год назад, по инициативе молодежного парламента, председателем Заксобрания (Александром Ищенко. - прим. ред.) был внесен закон, который ограничивал продажу электронных систем доставки никотина, - объясняет Стенякина. - И внутри своего региона, несмотря на отсутствие федерального законодательства, мы внесли ограничения, запрещающие продавать электронные системы доставки никотина несовершеннолетним. А также установили ряд мест, где данная торговля запрещена – это учреждения образования, культуры и здравоохранения.

Но, продолжает она, продукты распада – это набор токсичных веществ, которые негативно влияют на здоровье человека – как на тех, кто употребляет данный вид продукции, так и на тех, кто находится рядом. И ведь распространение этих штуковин растет, несмотря на уже существующие запреты.

Поправки в областное законодательство рекомендованы к рассмотрению на ближайшем заседании донского парламента. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Поправки в областное законодательство рекомендованы к рассмотрению на ближайшем заседании донского парламента. Фото: пресс-служба ЗС РО.

- Поэтому в настоящее время мы доработали закон, и теперь вносим ограничения и на использование вейпов, - говорит председатель комитета по молодежной политике. - Также предлагается уточнить перечень мест, где запрещено использование электронных систем доставки никотина. К учреждениям образования, культуры, здравоохранения, спорта мы добавляем общественный транспорт, лифты и пляжи. Нам важно оградить от вредного воздействия не только детей и молодежь, но и всех жителей Ростовской области.

Но только лишь расширением круга проблемы, согласна Стенякина, не решить: нужен кнут в виде денежного наказания за нарушение установленных мер. А потому на ближайшее заседание донского парламента будет внесен законопроект, устанавливающий административную ответственность за нарушение ограничений, связанных с розничной продажей на территории Ростовской области электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.

- За продажу электронных сигарет несовершеннолетним предлагается установить размер штрафа для граждан – от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч, для юридических лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, - отметил депутат Александр Косачев, председатель комитета ЗС РО по законодательству. - А за продажу вейпов в запрещенных местах штрафы будут немного ниже: для граждан – от 1,5 тысяч до 2 тысяч, для должностных лиц – от 3 тысяч до 4 тысяч, для юридических лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей.

При этом право составлять протоколы по таким правонарушениям будут должностные лица органов местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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