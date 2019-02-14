2019-02-14T11:07:23+03:00
Общество

«Мой сладкий мальчик»: Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева опубликовала фото с новорожденным ребенком

Красавица пообещала рассказала, как прошли роды
ГОШЕВ Игорь
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Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева познает все радости материнства. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева познает все радости материнства. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева познает все радости материнства. И делится счастьем со своими многочисленными подписчиками в Инстаграм - их у нее больше трех миллионов. Чуть больше недели назад красавица родила первенства. Накануне она опубликовала фото романтического ужина - где из деликатесов на столе только сыр и вино, а также мини-видео о том, как принимает поздравления с рождением первенства от знакомых со всего мира. Теперь - новый поворот. Виктория опубликовала фото с сыном, подписав его «My sweet boy». Правда, фото малыша не разглядеть, модель закрыла его сердцем голубого цвета, изображающем подмигивающий смайлик. Зато можно рассмотреть интерьер гостиной с видом на море, где молодая мама сидит в окружении цветов.

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Мои дорогие, мне понадобилось некоторое время ,чтобы прочесть все ваши поздравления
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- Мои дорогие, мне понадобилось некоторое время, чтобы прочесть все ваши поздравления, спасибо вам огромное! Люблю вас! - обратилась она к подписчикам, которые поставили больше сотни лайков под новостью о том, что их кумир стала матерью. - В нашей жизни произошло невероятное событие - родился сын! Я так наслаждалась последними месяцами своей беременности, чувствуя в себе новую жизнь и ожидая этой судьбоносной встречи . Наш сын родился здоровым и крепким! Даже не ожидала, что все так легко пройдет. Хотя, с другой стороны, ожидала - я была уверена, что все будет прекрасно. Передаем вам большой привет и благодарность от всей нашей семьи.

Виктория делится счастьем со своими многочисленными подписчиками в Инстаграм. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.

Виктория делится счастьем со своими многочисленными подписчиками в Инстаграм. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.

После чего Виктория пообещала: «Буду понемногу рассказывать вам, как мы живем и растем». Поклонники сразу же откликнулись на пост своей любимицы, поздравляя молодую мамочку.

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Ну что, мамули?
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- Раз так все вышло! Теперь надо за вторым, - написал модели кто-то из Интернет-пользователей.

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До беременности я думала, что поправлюсь, когда буду ждать ребёнка .
67043 отметок «Нравится»683 комментариевInstagram

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Крестная мама по модельному бизнесу Виктории Лопыревой поздравила красавицу с рождением сына

- Конечно, я поздравляю Викторию с рождением малыша, - рассказала Елена Николаевна. - Я не устану повторять: материнство - это главное в жизни каждой женщины. Моделинг и конкурсы красоты - это временное состояние: когда человек ищет себя, открывая новые грани. Для кого-то это ступень, а для кого-то самый настоящий трамплин в большую жизнь. Мне кажется, что Вика уже застряла как модель в этом возрасте. Поэтому искренне желаю ей состояться как матери, как женщине и как жене. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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