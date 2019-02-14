«Без глаза, в крови, кожа да кости»: В приюте Новочеркасска собаки ели друг друга от голода

В Ростовской области разгорается еще один страшный скандал, связанный с жестоким обращением с животными. На этот раз в его центре - приют под городом Новочеркасском. По словам волонтеров, туда отвозят собак, которых отлавливают сотрудники специализированных служб на улицах города. В Сеть попали кадры четверолапых, скелеты которых, по факту, оригинально обтянуты кожей. Кроме того, зоозащитники утверждают: собаки от голода в нем просто едят друг друга.

- О том, что животные там - в поселке Луговом, содержатся в таких условиях, мы даже не подозревали, - рассказала «КП-Ростов» одна из волонтеров Новочеркасска. - Просто все всплыло на поверхность, когда одна из местных жительниц приехала туда в попытках отыскать свою собаку, которая пропала. А когда увидела в каком состоянии находятся животные, то просто пришла в ужас. Трупы животных складировали в полиэтиленовых мешках, а в самих вольерах не было ни еды, и даже воды.

Многие собаки были очень худыми. Фото: архив волонтеров Новочеркасска.

По словам волонтеров, как только они получили тревожный звоночек, то тут же по указанному адресу приехал целый десант зоозащитников. Только после долгих переговоров им все же разрешили зайти внутрь. Картину, которую они увидели, сложно выдержать простому человеку - даже если ты намеренно смотришь фильм ужасов. Прямо в клетках кучкуются больше сотни собак: в каждой содержаться, как взрослые особи, так и щенки, а в некоторых даже лежали растерзанные туши и обглоданные скелеты.

- Просто от голода собаки, видимо, ели друг друга, - продолжает наш собеседник. - Но сотрудник приюта пытался нас убедить, что кормят животных регулярно. Правда, когда мы стали кидать им корм и кости, то собаки буквально набрасывались на них с остервенением и голодными глазами.

Волонтеры уверяют: собаки ели друг друга. Фото: архив волонтеров Новочеркасска.

Сейчас особо истощенных животных неравнодушные горожане пристроили в ветклиники. А также привезли в приют сухой корм и воду. Но теперь из-за поднявшейся шумихи в Интернете, народ боится, что их больше не пустят на территорию. Они очень надеются, что кто-то из дворняг все же сможет найти свой любящий дом, а остальные - жить, насколько это возможно, нормальной жизнью.

Сами же зоозащитники говорят о том, что планируют обратиться в прокуратуру и полицию. Согласно законодательству за жестокое обращение с животными в нашей стране грозит до трех лет лишения свободы. Правда, в том случае, если уголовное дело все же будет возбуждено и такое решение примет суд.

За официальным комментарием газета «Комсомольская правда-Ростов» обратилась в администрацию города Новочеркасска и полицию. И там, и там пообещали ответить позже.

На эти кадры невозможно смотреть без ужаса. Фото: архив волонтеров Новочеркасска.

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