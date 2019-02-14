2019-02-14T13:05:09+03:00
Общество

«Без глаза, в крови, кожа да кости»: В приюте Новочеркасска собаки ели друг друга от голода

Шокирующие факты обнародовали местные волонтеры [фото, видео 18+]
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Волонтеры пришли в ужас, когда увидели - в каких условиях содержаться животные. Фото: архив волонтеров Новочеркасска.Волонтеры пришли в ужас, когда увидели - в каких условиях содержаться животные. Фото: архив волонтеров Новочеркасска.
Изменить размер текста:

В Ростовской области разгорается еще один страшный скандал, связанный с жестоким обращением с животными. На этот раз в его центре - приют под городом Новочеркасском. По словам волонтеров, туда отвозят собак, которых отлавливают сотрудники специализированных служб на улицах города. В Сеть попали кадры четверолапых, скелеты которых, по факту, оригинально обтянуты кожей. Кроме того, зоозащитники утверждают: собаки от голода в нем просто едят друг друга.

- О том, что животные там - в поселке Луговом, содержатся в таких условиях, мы даже не подозревали, - рассказала «КП-Ростов» одна из волонтеров Новочеркасска. - Просто все всплыло на поверхность, когда одна из местных жительниц приехала туда в попытках отыскать свою собаку, которая пропала. А когда увидела в каком состоянии находятся животные, то просто пришла в ужас. Трупы животных складировали в полиэтиленовых мешках, а в самих вольерах не было ни еды, и даже воды.

Многие собаки были очень худыми. Фото: архив волонтеров Новочеркасска.

Многие собаки были очень худыми. Фото: архив волонтеров Новочеркасска.

По словам волонтеров, как только они получили тревожный звоночек, то тут же по указанному адресу приехал целый десант зоозащитников. Только после долгих переговоров им все же разрешили зайти внутрь. Картину, которую они увидели, сложно выдержать простому человеку - даже если ты намеренно смотришь фильм ужасов. Прямо в клетках кучкуются больше сотни собак: в каждой содержаться, как взрослые особи, так и щенки, а в некоторых даже лежали растерзанные туши и обглоданные скелеты.

- Просто от голода собаки, видимо, ели друг друга, - продолжает наш собеседник. - Но сотрудник приюта пытался нас убедить, что кормят животных регулярно. Правда, когда мы стали кидать им корм и кости, то собаки буквально набрасывались на них с остервенением и голодными глазами.

Волонтеры уверяют: собаки ели друг друга. Фото: архив волонтеров Новочеркасска.

Волонтеры уверяют: собаки ели друг друга. Фото: архив волонтеров Новочеркасска.

Сейчас особо истощенных животных неравнодушные горожане пристроили в ветклиники. А также привезли в приют сухой корм и воду. Но теперь из-за поднявшейся шумихи в Интернете, народ боится, что их больше не пустят на территорию. Они очень надеются, что кто-то из дворняг все же сможет найти свой любящий дом, а остальные - жить, насколько это возможно, нормальной жизнью.

Сами же зоозащитники говорят о том, что планируют обратиться в прокуратуру и полицию. Согласно законодательству за жестокое обращение с животными в нашей стране грозит до трех лет лишения свободы. Правда, в том случае, если уголовное дело все же будет возбуждено и такое решение примет суд.

За официальным комментарием газета «Комсомольская правда-Ростов» обратилась в администрацию города Новочеркасска и полицию. И там, и там пообещали ответить позже.

На эти кадры невозможно смотреть без ужаса. Фото: архив волонтеров Новочеркасска.

На эти кадры невозможно смотреть без ужаса. Фото: архив волонтеров Новочеркасска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За жестокое убийство собак в городском приюте Ростова-на-Дону ветеринар заплатит 50 тысяч рублей штрафа

В Ростове-на-Дону суд приговорил ветеринара к штрафу за то, что усыплял животных запрещенным препаратом. Дело было еще в ноябре 2017 года, когда зоозащитники подняли шумиху вокруг городского приюта для животных в Ростове-на-Дону. Одно из обвинений - подрядная организация, которую наняли для усыпления больных собак и кошек, отправляла на тот свет всех подряд. Более того, вместо того, чтобы усыпить несчастного, а потом вколоть ему убийственную микстуру - чтобы не было мучительно больно, они использовали запрещенный препарат. От него у четвероногих начинались судороги, удушье и шла пена изо рта. (подробности)

Приют для животных под Новочеркасском (Ростовская область) - ВИДЕО 18+.Видео 18+

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Если зайдет «господин» - план по выручке выполнен: честные записки продавца секс-шопа
Что покупают в интим-магазинах 79-летние пенсионеры? Кто смущается у кассы больше всего? В день влюбленных 14 февраля публикуем анонимный дневник сотрудника магазина для взрослых
В Кишиневе родители не захотели стать донорами для умирающей 9-летней Сабрины: Свою печень ей отдал совершенно незнакомый человек
Врачи отводили девочке всего месяц жизни, она протянула три, пока не нашли донора – операция уже идет и продлится до позднего вечера среды
Новости 24
Замглавы администрации Ростова-на-Дону по экономике покинул свой пост
Как ЭКО помогает воплотить мечту о большой семье
Развитие академической мобильности студентов России и Турции обсудили ректоры вузов
Ростовчане закидали мусором автомобиль, мешавший подойти к контейнеру
В Ростове-на-Дону таксист врезался в припаркованное авто и перевернулся
Дело обманутых дольщиков: в Ростове-на-Дону архитектора Алексея Полянского взяли под стражу
На Западном потушили крупное возгорание мусора
В следственном изоляторе Ростова-на-Дону задержали посылку с черносливами, где были спрятаны наркотики
В Ростовскую область не пропустили 34 попугая
В Ростове-на-Дону разыскали пропавшую 16-летнюю школьницу
В Ростовской области задержали 17 тонн сомнительной свинины
В банке УРАЛСИБ ростовчане могут застраховать жилье и своих близких на 30% дешевле
В Ростове-на-Дону задержаны двое мужчин, приехавших ограбить местного жителя
Ростовской области остаются неубранными 324 мусорные свалки
В Ростове-на-Дону на проблемный маршрут № 22 готовы снова выпустить большие автобусы
Ученый из ЮФУ получил Демидовскую премию
На любой вкус: Ростовский зоопарк приглашает горожан отметить 14 февраля
«Ругался матом на пассажиров»: в соцсетях обсуждают нестандартную логику водителя автобуса
«Куда катимся?»: В Ростове-на-Дону из поликлиники украли детскую коляску и вещи грудничка
В Ростове-на-Дону судебные приставы забрали дорогую одежду итальянских брендов у должника
В Ростовской области гаишники спасли мать с ребенком, застрявших в мороз на поселковой дороге
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, посвященная льготам
Во время концерта Ани Лорак в Ростове-на-Дону встали трамваи
В Ростовской области вторую неделю превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
В Новочеркасске из-за пожара три семьи остались без дома
Северо-Кавказский окружной военный суд переименуют в Южный
Пропавшую 16-летнюю девушку разыскивают в Ростове-на-Дону