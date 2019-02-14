Месяц трагедии в Шахтах: какими были эти тридцать дней для жильцов девятиэтажки, в которой произошел взрыв газа

Трудно поверить, но уже прошел месяц со дня трагедии, которая всколыхнула всю страну. Рано утром 14 января на улице Хабарова в городе Шахты грохнуло так, что жильцы соседних домов выскакивали на улицу в чем были — в пижамах и тапочках, на которые наспех набрасывали верхнюю одежду. А когда подняли головы вверх, то увидели, что взрывом практически снесен верхний этаж девятиэтажки.

ЧП унесло жизни пяти человек. Фото: ГОПАЛО Ольга.

В первые минуты из под завалов удалось достать маленькую двухлетнюю девочку, а также ее отца. К сожалению, маму малышки спасти не удалось — она получила травмы несовместимые с жизнью. Два дня тысячи людей следили за ходом спасательной операции. Но чуда не произошло: погибли еще четыре человека - проживавшая на девятом этаже пенсионерка и целая семья на восьмом — отец, мать и их взрослая дочь.

Казалось, что на гражданскую панихиду по погибшим пришел чуть ли не весь город — люди шли нескончаемым потоком к их портретам возле дома, неся в руках красные гвоздики.

На гражданской панихиде пристствовали сотни людей. Фото: ГОПАЛО Ольга.

Дальше были похороны. А жильцы того самого дома на Хабарова занялись бытовыми проблемами — писали заявления на компенсации, по одному всего на несколько минут заходили в свои квартиры взять самое необходимое, и ждали, когда эксперты вынесут вердикт о будущем дома.

В это время в Интернете появилась петиция, в которой жителям просили выделить новые квартиры, а на месте ЧП поставить мемориал погибшим. Однако чиновники решили иначе, получив на руки результаты инструментального исследования дома. Эксперты пришли к выводу: в нем можно жить без риска для жизни.

Трагедию переживала вся страна. Фото: ГОПАЛО Ольга.

Как рассказали в администрации города Шахты, сейчас идет разработка проектной документации на проведение аварийно-восстановительных работ. После нее планируется получить заключение государственной экспертизы, а также определить стоимость восстановительных работ. За эти деньги планируют убрать часть перекрытий на седьмом этаже, а также полностью демонтировать восьмой и девятый. А в примыкающей к дому соседней пятиэтажке, на крышу которой обсыпались куски строительных обломков, также будет приведена в порядок кровля технического этажа.

- Полное восстановление поврежденных жилых домов планируется завершить до 30 августа 2019 года, - говорится в официальном сообщении мэрии.

Там же добавили, что в частных квартирах размещены сейчас 48 человек, их арендует и оплачивает городская мэрия. А для помощи пострадавшим со всей страны собраны денежные средства в сумме 5 067 000 рублей.

Жильцов пускали в квартиры всего на несколкьо минут. Фото: ГОПАЛО Ольга.

- Мы получили обещанные компенсации, - рассказали жильцы этого дома «Комсомолке». - В основном, все живут в арендованных квартирах, а наша семья - у родственников. Правда, уже месяц в двушке восьмером - тяжеловато, конечно. Обещают подумать и о нас: снять на несколько месяцев квартиру.

Как рассказали «Комсомолке» местные жители, от шока потихоньку отходят и родственники погибших - отец выжившей девочки (кстати, спасатели хотят навестить ее 1 июня на День защиты детей, - прим. Автр.), уже выписался из больницы. Он сейчас вместе с малышкой живет у своих родителей и даже приезжал посмотреть на свою машину, которая все это время стояла во дворе. А вот вернувшаяся из заграницы 18-летняя девушка, потерявшая во время трагедии всю семью - отца, мать и сестру, сейчас готовится пересдавать ЕГЭ. Говорят, она решила остаться в России, поступить в мединститут и стать врачом. В соцсетях ее поддерживали сотни людей.

Спасательные работы велись круглосуточно. Фото: ГОПАЛО Ольга.

КОНКРЕТНО

Реквизиты для помощи пострадавшим

Наименование банка: МКБ «Дон-Тексбанк» ООО

к/с 30101810500000000718 в РКЦ Шахты

БИК: 046014718

ИНН/КПП: 6155017417/615501001

р/с: 47422810600000000020

Основание платежа: Перечисление денежных средств семьям, пострадавшим в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме по ул.Хабарова, 16, г. Шахты, Ростовской области.