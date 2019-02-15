В Ростове-на-Дону обманутые дольщики в этом году получат ключи от пятисот квартир в новых микрорайонах

Глава донского региона Василий Голубев в эфире радио «КП» - Ростов-на-Дону» (89,8 FM) подвел итоги Российского инвестиционного форума в Сочи, на котором Ростовская область в этом году подписала соглашения на общую сумму в 44,5 млрд рублей.

В ВОЛГОДОНСКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГОНДОЛ ДЛЯ ВЕТРОУСТАНОВОК

- Мы подписали все соглашения, которые планировали, - рассказал губернатор. - Особенно бы выделил среди них, пожалуй, новое соглашение по ветроэнергетике: мы уже приступили к практической реализации строительства башен для ветроустановок (первый завод открыли в Таганроге в прошлом году), а летом текущего года стартует еще один проект — в Волгодонске, на Атоммаше — по производству гондол и компонентов для установок. Специальный инвестиционный контракт по реализации этого проекта на 950 млн рублей был подписан в присутствии министра промышленности и энергетики РФ (Дениса Мантурова). Я бы отметил хороший пул проектов, связанных с развитием портов — Таганрога и Азова, где предполагается строительство двух новых терминалов, которые послужат дальнейшему развитию экспорта Ростовской области. По динамике наш регион сегодня входит в десятку лидеров в РФ, и мы имеем определенные резервы в этом направлении, имея в виду продукцию, производимую на Дону: сегодня мы поставляем ее в 135 стран мира.

- Ранее сообщалось, что Ростовская область довольно активно участвует в реализации логистических проектов. Как сегодня обстоят дела в этом направлении?

- Да, работа продолжается. Среди подписанных в этот раз соглашений — логистические комплексы по хранению и перевалке продуктов и товаров с объемом инвестиций порядка 20 млрд рублей. И геополитическое положение Ростовской области, магистрали, которые проходят по ее территории, очевидно, действительно работают на создание таких комплексов в регионе.

ПРОБЛЕМУ С ОБМАНУТЫМИ ДОЛЬЩИКАМИ В РЕГИОНЕ РЕШАТ ДО КОНЦА 2012 ГОДА

- Сегодня на всех уровнях обсуждаются механизмы решения проблем обманутых дольщиков — недавно и глава государства Владимир Путин призвал глав регионов обратить на это самое пристальное внимание.

- Да, и мы этим тоже, разумеется, занимаемся самым активным образом. Один из подписанных на РИФ-2019 проектов по Ростову-на-Дону — это строительство жилья в экорайоне «Вересаево»: 540 тысяч кв. метров с объемом инвестиций в 24 млрд рублей. И важно, что там предусмотрено и жилье для обманутых дольщиков. В текущем году мы вручим первые ключи тем, кто пострадал от недобросовестных застройщиков, это более пятисот квартир.

- Какова вообще ситуация по обманутым дольщикам в регионе?

- Проблемных домов остается 67, но с учетом того, что мы приняли новое региональное законодательство, которым субсидируем строительство инженерной инфраструктуры и непосредственно для тех, кто создает жилищно-строительные коллективы, на достройку жилья с высокой степенью готовности — более 65 процентов, такая динамика позволит нам снять проблему с обманутыми дольщиками до конца 2021 года.

Общая сумма подписанных соглашений составила 44,5 млрд рублей. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

- В прошлом году вы увезли из Сочи проекты на сумму более 100 млрд рублей, очень приличная сумма. Сегодня что можете сказать об их реализации?

- Процесс идет. В 2018-м году мы подписали соглашение о строительстве обхода города Аксая — на 4,9 млрд рублей первый тендер разыграли на производство подготовительных работ, и эта работа будет продолжаться. Мы сейчас взаимодействуем с банками и инвесторами, чтобы ускорить реализацию этого проекта, поскольку транспортный поток через М-4 на оси юг-север очень большой — он достигал 117 тысяч автомобилей в сутки. Затем — реализован первый этап производства по выпуску бумажных пакетов компании «Сегежская упаковка». Еще один из проектов касался переработки и ликвидации медицинских отходов, очень актуальная тема, мы сегодня запустили его, плюс ряд логистических проектов — что-то уже началось, реальное строительство, что-то стартует в этом году, как, например, логистический центр Почты России, а также крупнейший оптово-распределительный центр в Аксайском районе мощностью 250 тысяч тонн одновременного хранения продуктов питания и непродовольственных товаров (19,2 млрд рублей инвестиций).

- А ветропарки? Тоже очень серьезное дело...

- Практически все площадки определены. Летом этого года состоится закладка первых установок, и к концу года первый этап их должен подойти к завершению. Наш регион может стать лидером по развитию ветроэнергетики в РФ, поскольку весь проект рассчитан до 2024 года.

«БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ — ЭТО РАБОТА НА БУДУЩЕЕ»

- Василий Юрьевич, говоря об экономике региона в целом, известно, что Ростовская область почти на 40 процентов увеличила бюджет развития. На что будут потрачены деньги?

- Для нас это действительно очень важно сейчас, когда мы начали реализацию национальных проектов — это и инженерная инфраструктура, и строительство дорог, проекты социальной инфраструктуры: мы посчитали необходимым тратить на это часть бюджетных денег, поскольку без них невозможно создавать производственные мощности и вообще осваивать новые территории. Дело в том, что бюджет Ростовской области является низкодотационным, и мы посчитали возможным и необходимым направить значительные финансовые средства на развитие, депутатской корпус нас поддержал. Но это — работа на будущее.

Подписи под соглашением о взаимодействии при продвижении быстрорастущих технологических компаний поставили замминистра экономразвития РФ Сергей Горьков и губернатор Василий Голубев. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.

- На каких инвесторов в принципе делаете вы упор сейчас? Отечественных или зарубежных, на какие направления?

- Направления - самые разные. На стенде Ростовской области были показаны проекты на общую сумму порядка 400 млрд рублей — это те, что в последние годы либо локализовались у нас, либо продолжают наращивать мощности. Среди них, конечно, есть и иностранные — например, FM Logistic в сентябре текущего года запустит первый этап, 30 тысяч кв. метров, новый логистический центр, итальянцы вошли в проект по ветроэнергетике, немецкая компания заинтересована в создании мощностей по переработке сельхозпродукции (тема актуальная для нашего АПК: нужно создавать продукцию с дополнительной стоимостью, и очевидно, это более прибыльно и для предприятий, и для экономики Ростовской области), турецкая компания готова вкладываться в нашу дорожную сферу. Плюс, традиционно, крупнейшие федеральные игроки — в частности, X5 Retail Group: у нас появится порядка 170 торговых точек в малых населенных пунктах, где небольшая численность населения, но есть потребность в таких магазинах.

ИНВЕСТОРЫ САМИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ТОМ, ЧТОБЫ ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ В РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

- То есть вы хотите сказать, что сами инвесторы — как зарубежные, так и наши заинтересованы в том, чтобы вкладывать в Ростовскую область?

- Да, а мы, в свою очередь, стараемся создавать новые условия для улучшения инвестиционного климата: с одной стороны, это сопровождение в реализации проектов (приняты несколько соответствующих региональных законодательных актов), с другой — это ТОСЭРЫ (территории опережающего социально-экономического развития, в Ростовской области их три: Донецк, Гуково и Зверево), где созданы вообще специальные условия для инвесторов: они освобождаются от налогов на имущество, землю, прибыль, а на период создания бизнеса налоги обнулены. Хотим расширить еще и список видов деятельности, которым будет оказываться такая поддержка, намерены обращаться с этим предложением в Правительство РФ, поскольку это создаст новые условия для бизнесменов.