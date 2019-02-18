2019-02-18T16:58:10+03:00
Общество

Вывоз мусора 2019 в Ростове-на-Дону: кому положены льготы

Выясняем, кому положены льготы на вывоз мусора в Ростове-на-Дону в 2019 году
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, кому положены льготы на вывоз мусора в Ростове-на-Дону в 2019 году.Выясняем, кому положены льготы на вывоз мусора в Ростове-на-Дону в 2019 году.Фото: Алексей ФОКИН
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Вывоз мусора 2019 в Ростове-на-Дону: кому положены льготы. С начала года в Ростовской области стартовала, так называемая «мусорная реформа». Суть ее в том, что такая услыга выносится отдельной строкой в квитанциях, а юрорганизации и владельцы частных домов должны заключать договора с региональным оператором самостоятельно. К слову, как рассказали в компании регионального оператора, вывоз отходов теперь считается коммунальной услугой, поэтому некоторые категории потребителей имеют право на компенсацию расходов на оплату этой услуги.

- Получить льготу на вывоз отходов имеют право: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, инвалиды первой, второй и третей групп, а также семьи, имеющие детей инвалидов, - добавили в компании. - Кроме того, компенсация за оплату услуги «по обращению с ТКО» предоставляется: ветеранам труда Ростовской области, врачам, педагогическим работникам государственных областных и муниципальных образовательных организаций, социальным работникам, пенсионерам, проработавшим в сельской местности не менее десяти лет. Также в числе льготников многодетные семьи, имеющие трех и более детей, в том числе приемных, также имеют право на компенсацию затрат.

Известно, что расчет компенсации расходов производится органами социальной защиты населения индивидуально для каждой льготной категории граждан. При этом плата за услугу по обращению с отходами рассчитывается из количества зарегистрированных, а при их отсутствии – собственников жилья.

Кроме того, жители Ростовской области могут сделать перерасчет. Например, эьто может произойти в том случае, если человек находился в отъезде - командировке или отпуске. Для этого региональному оператору предоставляется справка с места пребывания и заявление с просьбой о перерасчете стоимости услуги за период отсутствия по месту регистрации.

АЛЛО!

Уточнить подробную информацию, задать интересующий вопрос региональным операторам можно напрямую в любой день недели по телефону: 8-800-707-05-08. Контактный центр работает без выходных.

КОНКРЕТНО

Контакты абонентских отделов региональных операторов по районам Ростова-на-Дону:

Центральный офис:

улица Соколова, 84, 1 этаж, тел.8(863) 268-88-38;

Отделение по Ворошиловскому и Октябрьскому районам:

пр. Нагибина, 27, тел. 8 (863) 230-25-11, 230-25-12;

Отделение по Пролетарскому и Первомайскому районам:

ул. Мурлычева, 84,Тел. 8 (863) 283-01-18, 263-54-26;

Отделение по Железнодорожному и Советскому:

пр. Стачки, 198а тел. 8 (863) 210-52-12, 210-52-13;

Отделение по Кировскому и Ленинскому районам:

ул. Согласия, 25а, тел. 8(863) 200-61-09, 227-19-19.

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Для жителей того или иного населенного пункта предусмотрен свой коэфициент. Также по разному будут платить жильцы многоэтажек и частных домов. Расчет будет производиться по специальной формуле. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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