Четыре человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Ростовской области

Трагедия произошла в ночь с пятницы на субботу, 16 февраля, на региональной автодороге, соединяющей два административных районных центра, Морозовск и Цимлянск.

- На 22-м километре этой трассы лоб в лоб столкнулись два автомобиля, Lifan Solano и «Нива», - сообщили в главном управлении МВД по Ростовской области. - Погибли четыре человека, еще один госпитализирован.

По предварительным данным, 49-летний водитель иномарки, не справившись с управлением, выскочил на встречную полосу, по которой в этот момент двигалась в обратном направлении «Нива», за рулем которой сидел 57-летний местный житель.

По всей вероятности, с учетом того, что оба автомобиля фактически превратились в груду металла, скорость и того, и другого была весьма приличной. Плюс ко всему, свою роль сыграли и погодные условия - из-за перепада температур на проезжей части, как сообщил "КП" источник, была наледь.

- Оба водителя скончались на месте, - уточнили в ГИБДД. - Кроме того, до прибытия скорой умерли от ран еще двое пассажиров отечественного внедорожника: 56-летняя женщина и 60-летний мужчина.

Чудом выжила только сидевшая на заднем сидении, за водителем, женщина: она получила тяжелые травмы - многочисленные переломы, сотрясение мозга, поэтому медики сразу же приступили к реанимационным действиям.

По факту ДТП проводится проверка.