На трассе М-4 под Ростовом-на-Дону задержаны подозреваемые в убийстве таксиста в Москве

В субботу, 16 февраля, на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, буквально в нескольких десятках километров от столицы Южного федерального округа, полицейские задержали подозреваемых в убийстве таксиста в Москве, которое произошло накануне — в ночь с четверга на пятницу, 15 февраля.

- Да, это так, - подтвердил «КП» - Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах. - Хорошо сработали инспекторы ДПС: они остановили внедорожник, который засветился в том нападении на Самаркандском бульваре, обратив внимание на то, что он грязный, а всем постам была разослана ориентировка и задание обращать внимание на все похожие автомобили, поскольку свидетели запомнили именно такую деталь — заляпанные госномера. Единственно, СМИ один за другим ретранслировали ошибочно марку машины — это был не BMX X6, а Mercedes GLE Coupe, у них просто очень похожи формы кузова.

Как бы то ни было, «Мерс» с номерами 95-го региона, который мчался в сторону юга России, несколько раз попал на камеры видеофиксации превышения скорости: по словам собеседника «Комсомольской правды», он летел временами больше 160 километров в час, а иногда — и под двести, прогоняя со своего пути всех, кто ехал впереди.

- Естественно, гаишники заметили его, а еще увидели, что номера не заметны под слоем грязи, и все — решили брать его на одном из постов, - отметил источник. - К задержанию подготовились. Специально, чтобы тем, кто ехал на Mercedes не удалось скрыться, незадолго до их остановки на посту, притормозили несколько фур, а потом, соответственно, дали им команду продолжать движение. Поэтому когда внедорожник подозреваемых появился в поле зрения и ему дали команду остановиться, у них не было иного варианта. Все ребята уже, разумеется, были на «низком старте» - сначала подошли, как обычно это происходит, попросить документы, как бы на проверку. А потом наставили автоматы и заставили выйти наружу. Четко, в общем, действовали.

В самое ближайшее время обоих этапируют в Москву, где их уже с нетерпением ждут следователи СКР. Не исключено, что они причастны так же и к массовой драке возле кафе «Неолит», когда при задержании участников конфликта (в отделения были доставлены восемнадцать человек) пострадали сотрудники Росгвардии, а убийство таксиста Гариба Оруджева произошло спустя всего пару часов после этого столкновения.