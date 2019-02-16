В Ростовской области появится новый механизм для решения проблем обманутых дольщиков

Одним из ключевых вопросов ближайшего заседания Заксобрания Ростовской области 6-го созыва, которое состоится на следующей неделе, станет рассмотрение очередных поправок в региональное законодательство, касающееся мер поддержки обманутых дольщиков.

Об этом в ходе обсуждения законопроекта в рамках комитета по строительству ЗС РО сообщил возглавляющий его вице-спикер донского парламента Александр Скрябин.

ЧТО КОНКРЕТНО ИЗМЕНИТСЯ

Новых мер, по сути, три: во-первых, это погашение долгов, образовавшихся при подключении проблемных домов к инженерным сетям, во-вторых, муниципалитетам будет предоставлено право самим решать, какие здания можно достроить, а какие нет, а в-третьих, устанавливается возможность передачи земельного участка инвесторы — по соглашению с его правообладателем.

- Мы уже не раз вносили изменения в законодательство, касающееся обманутых дольщиков, но, по мере решения одних проблем, у нас возникают все новые и новые вопросы, с которыми мы сталкиваемся, - сообщил Скрябин. - В этот раз мы даем возможность ресурсоснабжающим организациям получить субсидию на погашение задолженности, возникшей при подключении проблемных домов к инженерным сетям.

Вопрос, как выяснилось, действительно насущный: подведение коммуникаций — дело весьма затратное, а с учетом того, что эти так называемые «проблемные объекты» не обладают возможностями расплатиться по счетам (при том, что ввести дом в эксплуатацию без воды, канализации, электричества, тепла и т. д. просто никто не позволит), поставщики ресурсов должны иметь средства для этого.

Что касается предоставления муниципалитетам права на самостоятельное определение, какие здания можно или нельзя достроить, то и здесь есть свои нюансы,которые пока что, без законодательного механизма, этот процесс в значительной мере тормозят. Ведь есть, допустим, такие здания, в отношении которых вынесены судебные решения об их сносе (и они, эти самые решения, давно уже вступили в силу), но в реестре «проблемных домов» они все равно стоят, а достроить их, даже с учетом государственной поддержки, никак не получится. Соответственно, нет возможности и решить вопрос по дольщикам: они-то как бы «привязаны» к этому недострою, который и не доделан и не снесен.

Или другой вариант: когда у застройщика просто нет права использовать земельный участок для строительства. Тогда, опять же, логично спросить: что делать?

Вот муниципальные власти и собираются наделить необходимыми полномочиями.

Кроме того, пояснил депутат Александр Скрябин, устанавливается возможность передачи земельного участка инвестору по соглашению с правообладателем — плюс уточняются условия предоставления субсидии жилищно-строительным кооперативам на завершение строительства и ввод в эксплуатацию домов с высокой степенью готовности.

Депутаты решили внести в нормативные акты ряд изменений. Фото: пресс-служба ЗС РО.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ДОЛЬЩИКАМ В РЕГИОНЕ ФОРМИРУЕТСЯ С 2014 ГОДА

Следует, к слову, отметить, что процесс формирования законодательных механизмов по поддержке обманутых дольщиков длится уже несколько лет.

Еще с 1 января 2014 года вступил в силу областной закон под названием «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в РО» - важнейший документ, с одной стороны, официально признающий факт существования проблемы, с другой же — определяющий понятия. Затем, спустя год, был принят еще один закон — придающий завершению строительства проблемных объектов статус инвестпроектов.

- Регион начал оказывать реальную поддержку дольщикам, - рассказывал ранее спикер ЗС РО Александр Ищенко. - Это и предоставление из облказны субсидий жилищно-строительным кооперативам или товариществам собственников, созданных из числа обманутых дольщиков, на возмещение затрат, связанных с присоединением домов к инженерным сетям, и выделение земли инвесторам под строительство в аренду без торгов, если они берут на себя обязательства достроить тот или иной проблемный дом...

Однако, хоть эти шаги и дали определенный практический результат, но интерес инвесторов пришлось, что называется, стимулировать и дальше, новыми законами. В 2016-м тем из них, кто занимался достройков домов дольщиков, начали тоже предоставлять субсидии на технологическое присоединение их домов. Далее, в том же году, подробно прописали механизм предоставления инвесторам участков в аренду — с указанием предельного срока для завершения строительства и ввода в эксплуатацию не дольше трех лет.

В 2017 году был расширен перечень категорий обманутых дольщиков, потом решили дать возможность получения финансирования для подключения домов к инженерным сетям не по факту уже понесенных затрат, но и авансом. И уже в 2018-м был сделан новый перечень поправок, названных экспертами «революционными»: во-первых, областные парламентарии разрешили выделение земли под строительство без проведения торгов тем застройщикам, которые в рамках своих масштабных инвестпроектов готовы предоставлять не менее пяти процентов квартир в новых домах, во-вторых, установили возможность предоставления таким ивнесторам субсидий на оплату части процентных ставок по кредитам на завершение строительства таких объектов.