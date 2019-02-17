"Считаю ее большой ошибкой": рэпер Баста резко изменил отношение к пенсионной реформе

Рэпер Баста официально извинился за свои слова, сказанные о пенсионной реформе еще в сентябре 2018 года - на пресс-конференции перед концертом на "Ростов-Арене". Артист выложил в социальные сети видеообращение ко всем, "кого не оставила равнодушной или оскорбила" его позиция, так как сейчас он набрался мужества признать ее ошибочной.

- Мне не стоило утверждать что-либо, не разобравшись в важных нюансах проведения данной реформы, экономических и статистических данных. Мое мнение опиралось на несколько прочитанных мною статей с недостоверными, искаженными данными. Мне искренне жаль, что мои слова были поняты и процитированы таким образом, а также сопоставлены с позицией пропагандистов. Мне не понятны обвинения в моей продажности власти. В финансовых и идеологических отношениях с властью я не состою, - высказался Василий Вакуленко.

Я хочу принести свои искрение извинения всем, кого не оставила равнодушной или оскорбила моя позиция о пенсионной реформе..

Затем он сделал новое заявление о том, что не поддерживает пенсионную реформу и считает ее большой ошибкой. Напомним, во время пресс-конференции перед концертом в Ростове-на-Дону 29 сентября один из журналистов задал Басте вопрос о повышении пенсионного возраста, на что артист ответил следующее.

- Могу сказать, что повышение пенсионного возраста - это мера, увы, необходимая. К сожалению для нас всех... Потому что через определенное количество лет у нас не из чего будет выплачивать пенсии. Если вы возьмете учебник по экономике и калькулятор, к сожалению, это так. Потому что, если мы оставим пенсионный возраст в таком ключе, в котором он есть, у нас на одного работающего будет шесть-семь неработающих людей, которым нужно будет платить пенсию. Хотя, это, конечно, жестко очень, на самом деле. Здесь можно эмоционировать сколько угодно, это просто придется сделать. Об этом экономисты и финансисты говорили еще пять-шесть лет назад. По другому не получится. По другому - мы банкроты просто. Хотя, хотелось бы, чтобы до 60 лет работали мужчины и до 55 - женщины. Чтобы они потом нянчили внуков, отдыхали.

Баста во время скандальной пресс-конференции на "Ростов-Арене" 29 сентября 2018.Фото: Илья БОГОМОЛОВ

Однако, один из самых популярных рэперов страны не сам пришел к идее извиниться за свои слова. Его к этому подтолкнул известный видеоблогер BadComedian, он же 27-летний Евгений Баженов, который занимается кинокритикой на YouTube. 15 февраля молодой человек выложил в сеть свой обзор на фильм Басты "Газгольдер. Клубаре", который вышел на экраны осенью прошлого года. Значительную часть выпуска блогер посвятил словам Вакуленко о пенсионной реформе, сопоставляя их с высказываниями политиков и находя схожесть в суждениях. После этого в Интернете снова разгорелось обсуждение о "продажности" Басты властным структурам.

Стоит отметить, что ненавистники рэпера никогда и не забывали об этой теме и писали соответствующие комментарии практически под каждым его постом в соцсетях. Но в этот раз поднявшаяся волна негатива была настолько мощной, что отбиваться пришлось не только Василию, но и его жене Елене. Та больше шуток отвечала на комментарии в духе: "ваш муж - бывший наркоман" и "лучше бы он был на месте Децла".

elena_pinskayavakulenko_ Чувствую себя просто прекрасно, не смотря на то, что спала не больше 4 часов... еще раз хочу поблагодарить каждого написавшего и вставшего на мою защиту в этой травле!

Тем не менее, большая часть поклонников поддержала Басту, прокомментировав, что ему не стоило ни перед кем извиняться. Рэпер признался, что созвонился с Баженовым и обсудил его выпуск.

- Мне, конечно, очень льстит, что мое мнение важно для многих людей. Правда, очень приятно. Но мое мнение иногда бывает ошибочным. Мне очень грустно, что во всей этой истории на озвученное мною мнение сформировалась целая коалиция людей, которые вообразили себе, что я являюсь пропагандистом, - выступил Василий во время прямого эфира в Instagram. - Я готов извиняться, когда неправ. В этом нет ничего трусливого и слабого. Извиняется человек сильный, который осознает свои ошибки. А всем, кто решил на меня ополчиться, честно скажу: я никому не подарю шанса меня затравить.

После этого рэпер провел еще серию прямых эфиров, в которых активно отвечал на вопросы и нападки поклонников, давая им высказаться.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Баста присоединился к рэперам, заступившимся за главного архитектора Ростова-на-Дону

В конце 90-ых годов в Ростове-на-Дону образовалось большое сообщество молодых рэперов под названием "Объединенная Каста". В него входило более 20 человек, в том числе Баста Хрю и Белый Будда. Вместе они звучат на треке "Первый удар" с альбома "В полном действии". Первый в последствии стал одним из самых известных рэп-исполнителей в стране, собственно Бастой, а второй - дослужился до поста главного архитектора южной столицы. (подробнее)