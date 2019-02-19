В Ростове-на-Дону пьяный дебошир кинул камень в автобус, пострадала девушка

Ростовчане в социальной сети обсуждают вопиющий случай, который произошел вечером 18 февраля на проспекте Стачки. Как рассказали очевидцы, на остановке "Переходной мост" стоял пьяный мужчина, которому по неизвестной причине вдруг пришла идея поднять с земли булыжник и кинуть его в проезжающий автобус № 67. Камень разбил окно и залетел в салон к пассажирам. Осколки стекла поранили голову девушке, находившейся внутри. Свидетели происшествия были в шоке, но тут же отреагировали. Мужчины тут же скрутили дебошира, а женщины взяли у водителя аптечки и принялись перебинтовывать голову пострадавшей. На место были вызваны скорая помощь и полиция.

Булыжник разбил окно в салоне автобуса. Фото из группы ВК "Ростов Главный".

Судя по видео с места ЧП, девушка была в сознании и даже говорила по телефону, в салоне остались капли ее крови. Очевидцы рассказывают, что когда водитель вышел разбираться с дебоширом, тот достал из своего пакета молоток, но, к счастью, не успел пустить его в ход.

- Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него составлен протокол по статье "Мелкое хулиганство", - рассказали "КП" в пресс-службе главка донской полиции.

Напомним, данная статья влечет за собой штраф от 500 до 1000 рублей или арест до 15 суток.

Пострадавшую забинтовали до приезда скорой. Стоп-кадр из видео группы ВК "Ростов Главный".

В комментариях под видео ростовчане раскрыли некоторые подробности произошедшего.

- Кусок тротуарной плитки пробил стекло. Треть салона автобуса осколками осыпало. Больше всего не повезло девочке, сидящей напротив этого окна - ей порезало голову летящими осколками стекла. Остальные пассажиры вроде бы не пострадали, - рассказал пользователь сети Антон Брюханов.

- В районе 17:00 ехала в 67-ом автобусе, этот тип в неадекватном состоянии так же кинул в окно автобуса свой пакет (в нем было что-то тяжелое), но стекло, к счастью, не разбилось. В следующий раз ему это удалось, - добавила Надежда Шибкова.