Ростовчанин продает купюру с автографом первого президента СССР Михаила Горбачева за 2 млн рублей

В Ростове-на-Дону на доске бесплатных объявлений появилось весьма необычное. Его автор предлагает автограф первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева и его супруги Раисы по цене квартиры в донской столицы. Подписи супругов находится с двух сторон купюры, достоинством в десять тысяч еще советских рублей. По словам владельца объявления, ее он получил 23 года назад.

- Дата автографов - 1996 год, - рассказал сайту «КП-Ростов» ростовчанин по имени Игорь. - Я тогда работал в гостинице «Интурист», а супруги Горбачевы приехали по своим делам. Я как только их увидел, сразу узнал. Но охранник ни в какую не хотел меня к ним подпускать.

Авторграф Михаила Сергеевича. Фото: сайт Авито.

Однако Михаил Сергеевич заметил мое рвение и скала: «Пусть-пусть» и пригласил жестом к себе. Я протянул ему купюру с просьбой расписаться. Но все тот же охранник буркнул: «Мол, на купюрах нельзя расписываться». Но Горбачев лишь отмахнулся от него и поставил свой автограф. Увидев такое, Раиса Максимовна взяла десятитысячную и тоже расписалась, но уже на другой стороне.

Автограф Раисы Максимовны. Фото: сайт Авито.

Я думаю, что купюра, может, и стоит и дороже среди коллекционеров. Хотя даже за эту сумму было всего пару звонков интересующихся, после которых до реальной сделки дело пока не дошло.

К слову, если верить статистике сайта, то Интернет-объявлением о продаже эксклюзивного раритета уже заинтересовались больше двух тысяч человек.

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- У Михаила Сергеевича есть особенность - оценивать людей по их делам, а не по тому, какую позицию они занимали и как относились к Горбачеву, - заметил соратник экс-президента и бывшего Генсека. - В этой же книге много строк, где он с уважением пишет о Ельцине, о его положительной роли, к примеру, в подавлении путча ГКЧП в августе 1991-го. Михаил Сергеевич всегда соблюдал и соблюдает баланс - в оценке исторических позиций и политиков. (подробности)