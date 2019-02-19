«Прежний вес уже вернулся»: Спустя две недели после родов Виктория Лопырева опубликовала фото в купальнике

Викторию Лопыреву недаром называют самой сексуальной блондинкой России. Не так давно красавица родила сына, а уже щеголяет по побережью во Флориде в купальнике. Фотофакт того, что красотка в идеальной форме, она опубликовала в своем Инстаграм.

- Завтра нашему мальчику две недели, всего две, а уже не представляем, как жили без него, - подписала снимок Виктория, которая красуется на фоне морского пейзажа. - Пора браться за себя. Прежний вес уже вернулся, время постепенно возвращаться к активному образу жизни и спорту.

lopyrevavika Welcome back! V

Однако подписчики посоветовали модели не торопиться.

- Пока нельзя же заниматься спортом, там же после родов матка сокращается, а если заниматься, может и кровотечение быть, лучше не рискуйте, потерпите немного, - написала одна из бывалых мамочек.

Кто-то предложил ей свой вариант того, как прийти форму:

- Я пришла в форму через месяц после родов, занималась собой, когда мой тигренок спал! Успевала и себе приготовить, и убраться.

lopyrevavika Stepping into

Но большинство комментариев все же посвящены тому, как шикарно выглядит блондинка.

- Я уверенна, вы будете одной из тех идеальных инстамамочек, которая всегда будет бодрая, красивая, и говорить как все легко, и что время на все что угодно, - написала одна из Интернет-комментаторов.

- Вот это фигура! Виктория, вы очень шикарная! - поддержала ее другая.

lopyrevavika Stepping into

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Как уже писала «КП», сын 35-летней красавицы-телеведущей, посла ФИФА чемпионата мира по футболу Виктории Лопыревой родился 5 февраля - в один день с лучшими футболистами мира Роналду и Неймаром.

Роды Виктории Лопыревой прошли в США, в одной из клиник Майами. Блондинка до сих пор там находится со своей семьей — отцом малыша бизнесменом Игорем Булатовым и сыном. (подробности)