2019-02-19T15:53:54+03:00
Происшествия

Шесть человек погибли в аварии с автобусом на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

Еще 19 числятся пострадавшими [видео]
Ольга ГОПАЛОИлья БОГОМОЛОВ
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От удара автобус перевернулся на бок.От удара автобус перевернулся на бок.Фото: ГУ МЧС России по РО
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Сегодня днем, 19 февраля, на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области произошло крупное ДТП: столкнулись грузовик "КамАЗ", легковушка Hyundai Elantra, Volkswagen Multivan и микроавтобус Mercedes-Benz, следовавший по маршруту "Ростов - Миллерово". Это произошло около 13:35 на 999-ом километре федеральной автодороги - в районе города Шахты.

- В результате столкновения пострадали 19 человек, еще 6 погибли, детей среди них нет, - сообщили "КП" в региональном управлении МЧС. - 13 человек доставлены в больницы города Шахты. На месте работают 20 единиц техники и 50 спасателей.

Грузовик стоял на месте, у микроавтобуса раскурочена кабина. Фото: ГУ МЧС России по РО

Грузовик стоял на месте, у микроавтобуса раскурочена кабина.Фото: ГУ МЧС России по РО

Судя по фото аварии, грузовик дорожной службы стоял на месте, обвешанный предупреждающими знаками. От столкновения с ним микроавтобус перевернулся, кабина водителя оказалась полностью смята. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

- По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением, допустил столкновение с "КамАЗом" и опрокидывание. После этого микроавтобус задел автомобили Hyundai и Volkswagen. По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Как рассказали "КП" в БСМП города Шахты, к ним поступили десять человек. Еще двое были отправлены в детскую больницу. Известно, что сейчас с пострадавшими находятся медики. Многие из них - в операционной: врачи борются за их жизнь. У медиков есть все необходимое для оказания помощи в таких случаях — аппаратура, кадры и медикаменты.

Крупное ДТП в Ростовской области на 999-ом км трассы Дон.

Комментируя трагедию в социальных сетях жители региона грешат на дорожную службу.

- Всякий раз вижу, как они на трассе свои машины ставят с нарушением! Есть целый перечень стандартов как огораживать и обозначать место работ, но нашим дорожникам плевать! Повесят знак на "КамАЗ" и считают этого достаточно! И самих их сколько сбивают, и вот сейчас сколько людей погибло! - негодует ростовчанин Станислав Ратенков.

В аварии погибли шесть человек. Фото: СОЦСЕТИ

В аварии погибли шесть человек.Фото: СОЦСЕТИ

ПОДРОБНОСТИ

- Пострадавших уже увезли, на месте спасатели, пожарные, сейчас возле маршрутки лежат трупы, накрытые белыми простынями, - говорит Елена Михайловская, которая только что вернулась с места аварии. - Ту сторону дороги, на которой произошла авария, перекрыли. Из-за этого в сторону Миллерово образовалась пробка длиною около трех километров. Трасса в сторону Ростова свободная, но каждый водитель считает своим долгом остановиться, поинтересоваться, что происходит, нужна ли помощь. Гаишники просят поскорее проезжать и запрещают парковаться на обочинах. Говорят, что будут отбирать права за непослушание. Родных погибших на месте пока нет. Возможно, некоторые до сих пор не в курсе произошедшего.

- На месте происшествия находятся Красносулинский городской прокурор и прокурор Октябрьского сельского района, которые координируют деятельность работников медицинских служб и следственно-оперативной группы, - сообщает Прокуратура Ростовской области. - Организована проверка соблюдения федерального законодательства в сфере безопасности пассажирских перевозок. Результаты проводимой следственными органами проверки взяты на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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