"В таком возрасте уже не гоняют!": Экс-владелец фирмы, которой принадлежала маршрутка, прокомментировал ДТП с шестью погибшими на трассе М-4 "Дон" рядом с Шахтами

В Ростовской области стали известны подробности аварии, которая произошла под городом Шахты. По предварительным данным, рейсовая маршрутка - люди ехали из Ростова-на-Дону в Миллерово, врезалась в «КамАЗ». Известно, что в аварии пострадали 13 человек, еще шесть - погибли.

"КП-Ростов" дозвонилась до бывшего хозяина транспортного предприятия, которому принадлежит микроавтобус.

- Три года назад я продал эту фирму, тогда у нас тоже разбился автобус, - рассказал прежний владелец Виктор Дорошев. - Тоже авария произошла под Ростовом-на-Дону, не по нашей вине. Никто не пострадал, но машину разбили. В итоге, решил продать предприятие.

В больнице находятся 13 пассажиров маршрутки. Фото: Прокуратура РО.

- А вы знаете, в каком техническом состоянии были нынешние маршрутки?

- Конечно. Знаю, что сразу после покупки новое руководство закупило "Мерседесы". Техобслуживание у машин было нормальное. Переработки и переутомления водителей тоже не допускали. При этом шоферы меняются через сутки, а перед каждым выездом в рейс - обязательный техосмотр.

- В соцсетях пишут, что водитель мог не заметить припаркованный грузовик, потому что мог ехать с превышением скорости?

- О чем вы говорите? На всех маршрутках стоит система ГЛОНАС, она следит и за скоростью, и за переработками водителей. Если переработал - автобус просто не заведется. Поэтому и усталость вряд ли имела место быть. Это вам не Ростов-на-Дону.

В больнице находятся 13 пассажирова маршрутки. Фото: Прокуратура РО.

- А вы знаете человека, который был за рулем?

- Миллерово же не большой город - около сорока тысяч населения, здесь каждый друг друга знает. Но его принимал на работу уже новый владелец. Говорят, он - погиб. Я знаю, что сам шофер был в возрасте. Всю жизнь проработал водителем. И по опыту хочу вам сказать: в такие годы как у него обычно не гоняют...

Известно, что сразу через несколько часов после аварии в офис транспортного предприятия пришли сотрудники прокуратуры, которые произвели выемку документов.

Во всех обстоятельствах этого происшествия теперь предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

"Комсомолка" приносит свои искренние соболезнования родным и близким погибших.

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- В результате столкновения пострадали 19 человек, еще 6 погибли, детей среди них нет, - сообщили "КП" в региональном управлении МЧС. - 13 человек доставлены в больницы города Шахты. На месте работают 20 единиц техники и 50 спасателей. (подробности)