В больнице Ростова-на-Дону находятся двое детей, пострадавших в аварии с маршруткой на трассе М-4 "Дон"

После страшной аварии на трассе М-4 «Дон» под городом Шахты - в рейсовой маршрутке «Ростов-Миллерово» погибли шесть и ранены 13 человек, в Ростовскую детскую областную больницу доставили двоих детей. Один из них - пятилетний мальчик. Он ехал в маршрутке вместе с мамой.

Как стало известно «КП-Ростов» из собственных источников, 37-летняя женщина скончалась почти сразу же после дорожно-транспортного происшествия. А вот ее ребенка в срочном порядке на реанимобиле отвезли в детскую областную больницу Ростова-на-Дону.

Медики говорят, что травмы, которые получил ребенок, оказались очень серьезными. Его состояние оценивается как "стабильно тяжелое". Малыша определили в реанимацию. Всю ночь врачи боролись за его жизнь.

Еще один ребенок - восьмилетняя девочка, находится в той же больнице. А вот ее мама - вместе с другими пострадавшими в дорожно-транспортном происшествии в БСМП города Шахты.

От удара автобус перевернулся на бок.Фото: ГУ МЧС России по РО

Напомним, 19 февраля около 13:35 на 999-ом километре федеральной автодороги - в районе города Шахты микроавтобус Mercedes-Benz врезался в "КамАЗ" дорожной службы.

- В результате столкновения пострадали 19 человек, еще 6 погибли, детей среди них нет, - сообщили "КП" в региональном управлении МЧС сразу после трагедии. - 13 человек доставлены в больницы города Шахты.

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"КП-Ростов" дозвонилась до бывшего хозяина транспортного предприятия, которому принадлежит микроавтобус.

- Три года назад я продал эту фирму, тогда у нас тоже разбился автобус, - рассказал прежний владелец Виктор Дорошев. - Тоже авария произошла под Ростовом-на-Дону, не по нашей вине. Никто не пострадал, но машину разбили. В итоге, решил продать предприятие. (подробности)