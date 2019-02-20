В донском парламенте объяснили, зачем нужен новый пакет поправок в законодательство по поддержке обманутых дольщиков

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко в преддверии первого в нынешнем году (и шестого по счету с момента избрания) заседания донского парламента 6-го созыва дал разъяснения по одной из самых резонансных тем, которые будут рассмотрены депутатами 21 февраля.

Речь идет об очередном пакете поправок (таковых, как сообщалось ранее, всего будет четыре) в законодательство, касающееся поддержки обманутых дольщиков.

- Я со всей ответственностью заявляю, что мы очень внимательно и предметно рассмотрели и предложения профильного министерства, и, конечно же, проанализировали непосредственно обращения обманутых дольщиков, которые поступали в Заксобрание, - отметил Ищенко. - И комитет по строительству вместе с экспертами (прежде всего, строителями и юристами) обсудил каждое предложение, каждую позицию. И пришел к однозначному выводу: эти поправки позволят нам решить большинство проблемных вопросов. А следовательно, помогут реализовать социальную функцию государства в этом вопросе.

Итак, первая поправка — это предоставление для ресурсоснабжающих организаций возможности получать субсидии на погашение задолженности, возникшей при подключении проблемных объектов к инженерным сетям.

- До настоящего времени областной закон допускал это только для жилищно-строительных кооперативов и инвесторов, - пояснил спикер донского парламента. - Однако, очевидно, назрела необходимость расширить круг тех, кто может получать такую поддержку, это очень серьезный момент, который снимет, собственно, определенные сложности с завершением строительства по ряду домов.

Второй важнейший момент — наделение непосредственно муниципалитетов правом самостоятельно определять, какие дома можно достроить, а какие нет. Например, если есть судебное решение о сносе такого долгостроя, потому что он возводился с неисправимыми нарушениями. А он по-прежнему, хоть там и давно все поросло травой, значится в реестре, а дольщики, получается, «привязаны» к нему.

- Это очень принципиальная тема, - подчеркнул Александр Ищенко. - И предполагается обязательное привлечение лицензированных экспертов в этой сфере к оценке возможности достройки того или иного дома, а такого механизма, между тем, у нас до сих пор не было. А чтобы определить, какой дом можно достроить, а какой - нельзя, необходимо решение местных властей. А оно может быть принято только на основе заключения специалистов в этой сфере. И закон установит, каким образом этот процесс будет происходить. И в том случае, если дом будет невозможно достроить, у дольщиков будет право получить квартиру в другом многоквартирном доме: либо в уже построенном, либо в том, который возводится в другом месте.

Третья поправка предполагает возможность передать проблемный земельный участок инвестору по соглашению с его правообладателем, а четвертая касается уточнения условий, при которых жилищно-строительный кооператив может рассчитывать на субсидию на достройку и ввод в эксплуатацию домов с высокой степенью готовности.

- Специалисты, которые проводили анализ хода реализации действующего законодательства (об обманутых дольщиках), увидели, что, как правило, в реальности могут быть достроены только дома с готовностью 65 процентов и выше, - уточнил председатель ЗС РО.

Добавим, что в этом году на решение проблем обманутых дольщиков (это касается завершения строительства проблемных объектов) выделяется порядка 770 млн рублей.

Всего в региональный реестр, по информации правительства РО, на сегодняшний день включены 67 долгостроев плюс еще столько же — потенциально проблемных объектов, а также 171 многоквартирный дом, возведенный самовольно. По каждому из них, заявили в донском парламенте, разработаны индивидуальные механизмы решения проблем.