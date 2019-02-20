2019-02-20T13:13:29+03:00
Происшествия

Ростов-на-Дону накрыла третья с начала недели волна угроз Интернет-террористов: эвакуированы 14 школ и 4 торговых центра

По всем адресам работают взрывотехники и кинологи с собаками
Александр СТЕПАНОВ
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Посетители и сотрудники ТЦ ждут, пока завершится проверка безопасности зданий. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".Посетители и сотрудники ТЦ ждут, пока завершится проверка безопасности зданий. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".
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В среду, 20 февраля, южная столица вновь подверглась атакам так называемых Интернет-террористов: сообщения об угрозе взрыва поступили уже в четырнадцать школ и четыре торговых центра.

- Схема — та же самая: на электронную почту, порциями, сбросили письма с заявлениями о заложенных в зданиях бомбах, - рассказал «КП» - Ростов-на-Дону» источник в силовых структурах. - Тексты идентичные. Мол, если не хотите, чтобы были невинные жертвы, срочно выводите всех на улицу. Нет сомнений, что все спланировано с учетом географии, дабы дергать силы по разным точкам, далеко стоящим друг от друга.

Наш собеседник уточнил, что по всем адресам сразу же направлялись экстренные службы — полиция, МЧС, медики, взрывотехники, кинологи с собаками.

На месте ЧП работают экстренные службы. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".

На месте ЧП работают экстренные службы. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".

В большинстве учебных заведений детей отправили по домам. А вот многие из посетителей ТЦ (известно, что эвакуировали людей из «Горизонта», «Сокола», «Рио», «Меркурия»), отойдя на безопасное расстояние, ждут, пока проверки завершатся, и им позволят вернуться.

Отметим, что это — уже третья с начала недели волна сообщений о заложенных в местах массового пребывания людей, накрывшая Ростов-на-Дону: аналогичные письма с угрозами поступили в понедельник, 18 февраля, затем — во вторник.

До этого аналогичные заявления прозвучали 31 января.

Детей, эвакуированных из школ, в основном распустили по домам. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".

Детей, эвакуированных из школ, в основном распустили по домам. Фото: ВК, паблик "Ростов Главный".

- Несмотря на то, что информация каждый раз не подтверждается, все подобные обращения тщательно проверяются специалистами с привлечением специальных сил и средств, - сообщили «Комсомольской правде» в правительстве Ростовской области. - Угрозы для населения нет. Мы просим жителей региона проявлять бдительность и осторожность и звонить, в случае обнаружения бесхозных предметах (или если стало известно о готовящемся акте терроризма), по телефонам 02 или 112. Но, в то же время, не следует нагнетать панику и распространять не проверенную информацию, пересказывая слухи и домыслы, ведь заведомо ложное сообщение об акте терроризма – это не только глупая шутка, но и название одной из статей уголовного кодекса РФ.

По информации источника «КП» в спецслужбах, очередная порция писем с угрозами опять была отправлена с зарубежных почтовых Интернет-сервисов, однако же следы, по предварительным данным, ведут в соседнюю Украину. Сейчас выяснением обстоятельств и сбором доказательств занимаются специалисты соответствующих ведомств.

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В рассылке, поступившей в адрес десятков учреждений и заведений, сообщение о взрывных устройствах. "КП" публикует текст электронного письма (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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