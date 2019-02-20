Родственники погибших в аварии с маршруткой на трассе М-4 «Дон» получат больше двух миллионов рублей

Родственники пострадавших в жуткой аварии с маршруткой "Ростов-Миллерово" на трассе М-4 "Дон" близ города Шахты Ростовской области - накануне, 19 февраля, погибли шесть и в больницах находятся 13 человек, - могут получить компенсации. Об этом «КП-Ростов» рассказала представитель страховой компании.

- Я лично страховала эту маршрутку, - рассказала страховой агент Наталья Климченко из Миллерово. - Каждый автобус у нас при перевозке пассажиров застрахован. У пострадавшего микроавтобуса - действующий полис в компании «Ингострах». По закону, за смерть пострадавшего родственники могут получить два миллиона 25 тысяч рублей, а пострадавшие - в пределах двух миллионов рублей, согласно подтвержденным справкам о вреде, нанесенном здоровью. Кроме того, может быть выплачена компенсация и за вещи - например, разбитый телефон, - до 23 тысяч рублей. Сейчас мы на телефоне с администрацией, перевозчиком и головным офисом. Готовы оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Правда, получить страховку люди смогут только после того, как будет закончено следствие. В любом случае родственники должны подготовить и принести страховщикам следующие документы: паспорт, документы, подтверждающие родство - свидетельство о браке или рождении, например. Кроме того, для пострадавших - нужны выписки из больницы, в которых будет указан характер травм. А на погибших - свидетельство о смерти.

Еще шесть человек погибли. Фото: Прокуратура РО.

Уже с раннего утра 20 февраля в городе Миллерово десятки горожан несли цветы и свечи в память о погибших в аварии. Там с участием священнослужителя прошла гражданская панихида.

- Мы организовали акцию «Свеча памяти» на территории, прилегающей к Донавтовокзалу, - рассказал «Комсомолке» глава Миллеровского района Владимир Макаренко. - Это будет постоянное место, куда сейчас все желающие смогут принести цветы и почтить память погибших.

К сожалению, все шестеро погибших имеют отношения к нашему району. Сейчас мой заместитель находится в городе Шахты. Там продолжается процедура опознания тел. Мы оказываем содействие в организации их доставки на территорию района. Также готовится распоряжение о выделении средств из местного бюджета для частичной компенсации затрат по похоронам для погибших и компенсации части лечения для тех, кто находится в больницах. Стараемся помочь по максимуму.

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- Миллерово же не большой город - около сорока тысяч населения, здесь каждый друг друга знает, - говорит наш собеседник. - Но его принимал на работу уже новый владелец. Говорят, он - погиб. Я знаю, что сам шофер был в возрасте. Всю жизнь проработал водителем. (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В больнице Ростова-на-Дону находятся двое детей, пострадавших в аварии с маршруткой на трассе М-4 "Дон"

Медики говорят, что травмы, которые получил ребенок, оказались очень серьезными. Его состояние оценивается как "стабильно тяжелое". Малыша определили в реанимацию. Всю ночь врачи боролись за его жизнь.

Еще один ребенок - восьмилетняя девочка, находится в той же больнице. (подробности)