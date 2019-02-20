За час до страшной аварии погибшая пенсионерка отправила СМС мужу: "Сваху похоронила, буду после обеда"

Одна из жертв аварии на трассе М-4 «Дон» с маршруткой, ехавшей из Ростова-на-Дону в Миллерово (в ней погибли шесть человек, еще 13 находятся в больнице) 58-летний соцработник из Миллеровского района.

В социальных сетях под фотографией Галины уже стали появляться соболезнования от тех, кто был с ней знаком. Женщина всю жизнь ухаживала за пожилыми людьми. Здесь - в Никольской, ее знал и любил каждый.

- Есть ли люди добрее чем Галочка? Думаю нет, - говорит ее однокашница Наталья. - Мы вместе с ней в школу ходили — за 25 километров. Потом пути дорожки разошлись. Но мне она запомнилась тем, что всегда улыбалась. Веселая такая. Бывало, встречаешь ее, и кажется, что в мире просто нет проблем. Как поверить, что ее уже нет?

Коллега и подруга погибшей Надежда из станицы Никольская рассказала «КП-Ростов»:

- Мы проработали с Галочкой 25 лет. Сейчас просто никто не может поверить, что нашего солнышка больше нет. Моя золотая подруга - столько лет вместе и работали, и дружили.

В больнице находятся 13 пассажиров маршрутки. Фото: Прокуратура РО.

По словам Надежды, Галина в тот день возвращалась из Ростова-на-Дону в свою родную станицу Никольскую с печального мероприятия.

- Умерла ее сваха, - продолжает собеседница. - Галочка поехала на похороны. Потом зять отвез ее на вокзал, а она прислала смс: «Сваху похоронила. Буду после обеда». А через несколько часов к нам в дом постучался ее муж (якобы мужчина не смог уехать на несколько дней, так как дома надо было вести хозяйство, - прим. автр.). И говорит: «Что-то плохо мне. Сердце болит». Он-то и рассказал, что маршрутка попала в аварию. Телефон Галины не отвечал. «Она должна была ехать в этом маршрутке», - только и повторял он.

Все, кто знал Галину Владимировну, говорят, что это был очень добрый и общительный человек. Завтра любимую подругу приедут проводить в последний путь друзья и коллеги. Многие - из других городов.

Говорят, у Галины Владимировны остались двое детей и внуков.

"Комсомолка" приносит свои искренние соболезнования родным и близким погибших.

В больнице находятся 13 пассажирова маршрутки. Фото: Прокуратура РО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родственники погибших в аварии с маршруткой на трассе М-4 «Дон» получат больше двух миллионов рублей

Уже с раннего утра 20 февраля в городе Миллерово десятки горожан несли цветы и свечи в память о погибших в аварии. Там с участием священнослужителя прошла гражданская панихида.

- Мы организовали акцию «Свеча памяти» на территории, прилегающей к Донавтовокзалу, - рассказал «Комсомолке» глава Миллеровского района Владимир Макаренко. - Это будет постоянное место, куда сейчас все желающие смогут принести цветы и почтить память погибших. (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В больнице Ростова-на-Дону находятся двое детей, пострадавших в аварии с маршруткой на трассе М-4 "Дон"

Ростовскую детскую областную больницу доставили двоих детей. Один из них - пятилетний мальчик. Он ехал в маршрутке вместе с мамой.

Как стало известно «КП-Ростов» из собственных источников, 37-летняя женщина скончалась почти сразу же после дорожно-транспортного происшествия. А вот ее ребенка в срочном порядке на реанимобиле отвезли в детскую областную больницу Ростова-на-Дону. (подробности)

ТОЛЬКО У НАС

"В таком возрасте уже не гоняют!": Экс-владелец фирмы, которой принадлежала маршрутка, прокомментировал ДТП с шестью погибшими на трассе М-4 "Дон" рядом с Шахтами

- Миллерово же не большой город - около сорока тысяч населения, здесь каждый друг друга знает, - говорит наш собеседник. - Но его принимал на работу уже новый владелец. Говорят, он - погиб. Я знаю, что сам шофер был в возрасте. Всю жизнь проработал водителем. (подробности)