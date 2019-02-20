2019-02-20T17:40:36+03:00
Политика

«Поставлен ряд четких задач, требующих немедленного исполнения»: Спикер ЗС РО прокомментировал Послание Президента РФ

Александр Ищенко выделил законодательные темы, над которыми донскому парламенту предстоит работать
Александр СЕВЕРСКИЙ
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Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию. Фото: пресс-служба Кремля.Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию. Фото: пресс-служба Кремля.
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Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко, принявший участие в церемонии оглашения Послания Президента России Владимир Путина Федеральному Собранию, прокомментировал выступление главы государства, которое состоялось в среду, 20 февраля.

- Если президентское послание прошлого года прочертило стратегические ориентиры на шесть лет вперед, то сегодняшнее - это уже практически детализация внутренних вопросов развития страны, которые необходимо результативно решать именно сегодня, - считает Ищенко. - Наибольшее внимание - качеству и сфере жизни людей. Мы услышали новые меры поддержки материнства, семьи, образования, создания рабочих мест, ликвидации бедности и повышения доходов граждан.

Спикер донского парламента отметил, что одна из основных задач для органов власти - обеспечивать максимальные возможности для людей, независимо от места их проживания, и при этом - «всегда и везде быть чувствительными, внимательными к людям, а бюрократическое или высокомерное отношение просто недопустимо».

Собственно, Путин в своем Послании выразился на этот счет предельно четко:

- Людей не обманешь: они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость, - подчеркнул Президент России. - Их мало интересует бюрократическая волокита, «бумажная» текучка. Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему.

Глава государства поставил целый ряд конкретных задач - в том числе, касающихся регионов. Фото: пресс-служба Кремля.

Глава государства поставил целый ряд конкретных задач - в том числе, касающихся регионов. Фото: пресс-служба Кремля.

Александр Ищенко, между тем, сообщил, что в выступлении Владимира Путина прозвучал ряд тем, которые требуют незамедлительного включения законодательных органов власти.

- Нормативно-правовая сфера должна быть современной, от устаревших и неработающих норм необходимо избавиться, - пояснил председатель ЗС РО. - Программа «Земский учитель», ипотечные каникулы, практика социального контракта, снижение налоговой нагрузки для семей с детьми — все это требует точных законотворческих решений. И конечно, поддержка новой экономики.

Глава государства, по его мнению, определенно заявил, что все наше законодательство нужно настроить на новую технологическую реальность — иными словами, обеспечить зеленый свет передовым и перспективным отраслям, технологическим стартапам.

- Кроме того, видны задачи для законодателей в экологической сфере, в развитии национальных парков и внутреннего туризма, в поддержке производителей экологически чистых продуктов питания, - добавил Ищенко. - Безусловно, что каждый регион, каждый орган власти, в том числе и Законодательное собрание Ростовской области ставят своим безотлагательным приоритетом практическую реализацию Послания Президента Федеральному Собранию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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