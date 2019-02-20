В Ростове-на-Дону косметолог похитила у подписчиц своего Instagram 1,5 миллиона рублей на "эликсир молодости"

Хитрую схему придумала хозяйка салона красоты, раскручивая бизнес через свою страницу в Instagram. 29-летняя девушка предлагала клиенткам различные процедуры, а когда дело пошло, стала рассказывать об уникальном креме с феноменальным эффектом, который чуть ли не вернет молодость. Одна проблема - закупка и продвижение требует денег. Некоторые клиентки верили. Ну как не верить человеку, если она сама предлагала оформить договор займа?

Осознание аферы пришло не сразу. Когда косметолог перестала отвечать на звонки и сообщения, клиенты сначала пытались ее найти, но обманщица как в воду канула. Не открывала двери квартиры, где проводила процедуры, а затем и вовсе выключила телефон. Только списавшись друг с другом в социальных сетях, клиентки поняли, что их банально кинули на деньги, после чего дружно обратились в правоохранительные органы.

- По версии следствия, обвиняемая размещала рекламные блоги о якобы выгодных процедурах массажа и возможности инвестирования денежных средств в развитие бизнеса по контурной пластике лица и тела, - говорится в официальном сообщении прокуратуры Ростовской области. - В качестве выгодных условий указывался возврат вложенных денежных средств и получение дополнительной прибыли в виде процентов за пользование денежными средствами, что не соответствовало действительности.

Как оказалось, мастер красоты была настолько убедительна, что за три месяца ухитрилась обмануть двенадцать клиенток, а когда поняла, что вскоре начнутся проблемы, с деньгами рванула в Сочи. Там полицейские ее и нашли.

Хозяйку салона обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, что грозит ей серьезным наказанием - до десяти лет лишения свободы.