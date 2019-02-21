2019-02-21T09:05:04+03:00
Общество

Награжден за вкус. Хлеб и выпечка «Юга Руси» удостоены медалей международного конкурса

С 11 по 15 февраля в г. Москва проходила 26-ая Международная выставка продуктов питания «Продэкспо 2019», которая насчитывала 2442 участника из 69 стран
Материал предоставлен ООО «Хлебозавод Юг Руси»
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Награжден за вкус. Хлеб и выпечка «Юга Руси» удостоены медалей международного конкурса. Фото: ООО «Хлебозавод Юг Руси»Награжден за вкус. Хлеб и выпечка «Юга Руси» удостоены медалей международного конкурса. Фото: ООО «Хлебозавод Юг Руси»
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Мясные деликатесы, разнообразнейшие морепродукты, всевозможные разносолы и экзотические фрукты со всех континентов – все это и многое другое было представлено взыскательным посетителям выставки. И, конечно же, привезли на выставку свою продукцию хлебопеки со всех концов нашей необъятной Родины и из других стран. Их продукция была представлена на суд строгого и авторитетного экспертного жюри конкурса «Лучший продукт 2019», который ежегодно проходит в рамках выставки.

Хлеб «Заварной». Фото: ООО «Хлебозавод Юг Руси»

Хлеб «Заварной». Фото: ООО «Хлебозавод Юг Руси»

Очень достойно показали себя донские пекари с хлебозавода «Юг Руси». Так, почетного серебра конкурса был удостоен хлеб «Заварной». Заварным он называется потому, что хлеб это поднимается не на дрожжах, а по старинному русскому рецепту – на заварке. Ее готовят из осолодованных зерен ржи. Процесс этот сложный, долгий. Он требует не только внимания и умения, но и любви к хлебу, человеческого тепла. Всё это в избытке есть у мастеров хлебопечения «Юга Руси» и они щедро делятся своим добром с хлебом, который они каждый день создают для ростовчан и для многочисленных ценителей из других регионов.

Хлеб «Многозерновой». Фото: ООО «Хлебозавод Юг Руси»

Хлеб «Многозерновой». Фото: ООО «Хлебозавод Юг Руси»

Не только беречь и развивать традиции, но и предлагать к столу своих покупателей интересные новинки – такому правилу следуют на хлебозаводе «Юг Руси». К подобным вкусным и полезным новинкам относится Хлеб «Многозерновой». Это настоящая кладовая ценных злаков. Здесь и золотистая рожь, и овес, и пшеница, и царица полей кукуруза. Всё это дополнено льняными, кунжутными и подсолнечными семечками, бережно выпечено и доставлено на прилавки магазинов. Такой хлеб укрепит силы и подарит энергию и после фитнеса и утром перед работой и за дружным семейным ужином.

Кекс «Творожный». Фото: ООО «Хлебозавод Юг Руси»

Кекс «Творожный». Фото: ООО «Хлебозавод Юг Руси»

А уж когда вся семья от мала до велика собралась за столом – ну куда здесь без чая? И с какой радостью можно попотчевать друг друга румяным пирогом. Да чтоб начинки побольше! На начинку у ростовских пекарей скупиться не принято. Изрядно ее и в пироге с черной смородинкой, который пекут на хлебозаводе «Юг Руси». А вот в творожном кексе творог – не начинка. Он замешивается прямо в тесто. В результате такой кекс становится просто сказочно вкусным. Наверное, эксперты конкурса, оценившие эту сладкую выпечку высокими наградами, по-хорошему завидовали жителям Дона, которые могут баловать себя и своих близких такими изысками хоть каждый день.

Дмитрий Кислов. Фото: ООО «Хлебозавод Юг Руси»

Дмитрий Кислов. Фото: ООО «Хлебозавод Юг Руси»

- «Награды эти – большая честь для всего дружного коллектива хлебозавода «Юг Руси» - отметил Дмитрий Кислов, встречая вернувшихся с выставки сотрудников предприятия. Будем же и дальше трудиться, чтобы стол наших земляков был богатым на вкусный хлеб, а сами они были здоровы и счастливы!».

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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