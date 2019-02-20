В Ростове-на-Дону ночью на Советской столкнулись «Лада» и «Мерседес»: погиб один человек, двое в больнице

Дорожное происшествие случилось в ночь с 20 на 21 февраля на Советской. В социальных сетях уже опубликовали снимки страшных последствий столкновения машины отечественного производства и «Мерседеса»: «Лада» оказалась на обочине, "втиснувшись" между ограждением и столбом, восстановлению не подлежит, дверь иномарки пришлось выламывать, чтобы достать девушку-водителя.

- Мы только проехали 9-ю Линию, вдруг за нами страшный звук, скрежет! Девушка ехала на «Мерседесе» по Советской, на 9-й Линии стала поворачивать налево. А «Приора» летела сзади со скоростью километров 170 (после ДТП стрелка спидометра показывала это число) и решила ее обогнать по встречке, - написала в социальной сети ростовчанка, которая оказалась на месте происшествия буквально через пару минут.

После удара "Лада" снесла дорожный знак, а затем влетела в столб.Фото: ГУ МВД России по РО

Поначалу была надежда, что водитель «Приоры» выживет, но медики оказались бессильны. По одним данным, он скончался на месте происшествия, по другим — в машине скорой. Его личность пока не установлена.

Официально причина аварии пока не сообщается, на месте происшествия несколько часов работали автоинспекторы, делая замеры и опрашивая свидетелей, возможно, помогут записи камер наблюдения.

Личность молодого человека, который управлял этой машиной пока не установлена.Фото: ГУ МВД России по РО

- В результате ДТП погиб неустановленный водитель автомобиля «Лада Приора», - рассказали в УГИБДД Ростовской области. - В больницу с травмами доставлены: пассажир «Лады» (1992 года рождения) и девушка-водитель (1995 года рождения) второго автомобиля.

Этот снимок был сделан через несколько минут после аварии. Фото: Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону