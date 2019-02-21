2019-02-21T10:23:57+03:00
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В Ростове-на-Дону гопник-пеликан ограбил змею

Преступление в зоопарке сняли на видео
Илья БОГОМОЛОВ
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Борзый пеликан отобрал рыбу у змеи.Борзый пеликан отобрал рыбу у змеи.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В социальной сети появилось курьезное видео из Ростовского зоопарка. Очевидец заснял "разборку" водяной змеи и пеликана, из которой птица вышла победителем.

- Змея поймала рыбу, но в этот момент мимо проплывал гопник-пеликан. Своим зорким глазом он заметил рыбу и "отжал" ее у змеи, попутно чуть саму змею не проглотил, - описал произошедшее автор ролика. - В Ростове даже змеям спокойно не живется...

В ростовском зоопарке змея поймала рыбу, а пеликан её отобрал.Это Ростов-на-Дону!

Описание повеселило зрителей даже больше, чем само видео. В комментариях жители южной столицы оставили множество смайликов и одобрений.

- Гопник-пеликан - это сильно! Это так по-ростовски! - пишут горожане. - Нет, ну до чего же борзая птица! Змея плыла себе, никого не трогала, а тут он "нарисовался" - каков нахал!

Известно, что "преступление" произошло еще в августе 2018 года, но видео с места происшествия появилось в сети только сейчас.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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