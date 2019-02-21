2019-02-21T13:48:38+03:00
Общество

День защитника Отечества в Ростове-на-Дону 23 февраля 2019: программа мероприятий, где отметить праздник по-армейски

Выясняем, куда сходить в Ростове-на-Дону в День защитника Отечества 23 февраля 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, куда сходить в Ростове-на-Дону в День защитника Отечества 23 февраля 2019.Выясняем, куда сходить в Ростове-на-Дону в День защитника Отечества 23 февраля 2019.Фото: Мария АНАНОВА
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День защитника Отечества в Ростове-на-Дону 23 февраля 2019: программа мероприятий, где отметить праздник по-армейски. Как рассказали в мэрии города, по случаю праздника в донской столице запланированы сразу несколько культурных мероприятий. В всех районах города пройдут церемонии возложения венков, в библиотеках уроки патриотизма, а в парках концерты.

КОНКРЕТНО

21 ФЕВРАЛЯ

Где: Библиотечно-информационный центр имени Н.А. Островского

Что: День информации «День Защитника Отечества»

Когда: 15:00

Где: Детская библиотека имени В. П. Чкалова

Что: Устный журнал «Защитники Отечества - надежный щит страны»

Когда: 16:00

22 ФЕВРАЛЯ

Где: Библиотека имени М. Ю. Лермонтова

Что: Праздник «На страже России» (День защитника Отечества)

Когда: 09:00

Где: Районы города Ростова-на-Дону

Что: Церемония возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам Воинской славы

Когда: 10:00

Где: Ростовский-на-Дону академический молодежный театр

Что: Праздничная программа, посвященная празднованию Дня Защиты Отечества

Когда: 12:00

Где: Парк культуры и отдыха 1 Мая

Что: Концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества – «Несокрушимая

и легендарная»

Когда: 12:15

Где: Детская библиотека имени В. В. Маяковского в МБОУ «Школа № 80»

Что: Урок патриотизма «Юные защитники Отечества» (к Дню защитника Отечества – 23.02)

Когда: 14:00

23 ФЕВРАЛЯ

Где: Дом офицеров Южного военного округа Минобороны России

Что: Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества

Когда: 10:00

Где: Парк культуры и отдыха им. Октября

Что: Торжественный митинг, посвященный Дню Защитника Отечества

Когда: 13:00

Где: Детский парк им. В. Черевичкина

Что: «А ну – кА ребята!» - программа, приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества

Когда: 13:00

Где: Парк культуры и отдыха им. А. Н. Островского

Что: Концертная программа «Сегодня ваш праздник, мужчины»

Когда: 17:00

24 ФЕВРАЛЯ

Где: Парк культуры и отдыха «Левобережный»

Что: Патриотическая встреча, посвященная Дню защитника отечества

Когда: 11:00

Где: Библиотека имени А. И. Солженицына

Что: Исторический витраж «О чести, доблести и славе»

Когда: 11:30

Где: Библиотечно-информационный центр имени М. В. Ломоносова

Что: Библиотечная информина «Есть такая профессия – Родину защищать»

Когда: 11:30

ИСТОЧНИК KP.RU

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