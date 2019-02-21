День защитника Отечества в Ростове-на-Дону 23 февраля 2019: программа мероприятий, где отметить праздник по-армейски
День защитника Отечества в Ростове-на-Дону 23 февраля 2019: программа мероприятий, где отметить праздник по-армейски. Как рассказали в мэрии города, по случаю праздника в донской столице запланированы сразу несколько культурных мероприятий. В всех районах города пройдут церемонии возложения венков, в библиотеках уроки патриотизма, а в парках концерты.
КОНКРЕТНО
21 ФЕВРАЛЯ
Где: Библиотечно-информационный центр имени Н.А. Островского
Что: День информации «День Защитника Отечества»
Когда: 15:00
Где: Детская библиотека имени В. П. Чкалова
Что: Устный журнал «Защитники Отечества - надежный щит страны»
Когда: 16:00
22 ФЕВРАЛЯ
Где: Библиотека имени М. Ю. Лермонтова
Что: Праздник «На страже России» (День защитника Отечества)
Когда: 09:00
Где: Районы города Ростова-на-Дону
Что: Церемония возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам Воинской славы
Когда: 10:00
Где: Ростовский-на-Дону академический молодежный театр
Что: Праздничная программа, посвященная празднованию Дня Защиты Отечества
Когда: 12:00
Где: Парк культуры и отдыха 1 Мая
Что: Концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества – «Несокрушимая
и легендарная»
Когда: 12:15
Где: Детская библиотека имени В. В. Маяковского в МБОУ «Школа № 80»
Что: Урок патриотизма «Юные защитники Отечества» (к Дню защитника Отечества – 23.02)
Когда: 14:00
23 ФЕВРАЛЯ
Где: Дом офицеров Южного военного округа Минобороны России
Что: Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества
Когда: 10:00
Где: Парк культуры и отдыха им. Октября
Что: Торжественный митинг, посвященный Дню Защитника Отечества
Когда: 13:00
Где: Детский парк им. В. Черевичкина
Что: «А ну – кА ребята!» - программа, приуроченная к празднованию Дня защитника Отечества
Когда: 13:00
Где: Парк культуры и отдыха им. А. Н. Островского
Что: Концертная программа «Сегодня ваш праздник, мужчины»
Когда: 17:00
24 ФЕВРАЛЯ
Где: Парк культуры и отдыха «Левобережный»
Что: Патриотическая встреча, посвященная Дню защитника отечества
Когда: 11:00
Где: Библиотека имени А. И. Солженицына
Что: Исторический витраж «О чести, доблести и славе»
Когда: 11:30
Где: Библиотечно-информационный центр имени М. В. Ломоносова
Что: Библиотечная информина «Есть такая профессия – Родину защищать»
Когда: 11:30
ИСТОЧНИК KP.RU