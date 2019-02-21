Утром поехала в Ростов вырвать зуб, вечером очнулась в больнице с переломанными ребрами

"Комсомолка" связалась с одной из пострадавших в массовом ДТП на трассе М-4 "Дон" в районе города Шахты. Напомним, трагедия произошла 19 февраля, когда маршрутка "Ростов - Миллерово" врезалась в стоящий грузовик дорожной службы. В результате аварии погибли шесть человек, еще тринадцать были доставлены в больницы. 24-летняя преподаватель техникума из поселка Тарасовский Яна Федотова оказалась одной из тех, кто ехал в злополучном микроавтобусе. Сейчас она находится в травматологии города Шахты с пятью сломанными ребрами, но на состояние не жалуется.

- Я не унываю. Надеюсь, что все заживет в ближайшее время.

- Куда и зачем вы ехали в тот день?

- У меня болел зуб. Оказалось, сложный случай, и меня направили в Ростов - вырвать его. Рано утром 19-го числа я приехала в город из поселка Тарасовского, быстро управилась и вернулась на автовокзал, чтобы вернуться обратно. Взяла билет на 12 часов, в маршрутку зашла одна из последних.

- А на водителя обратили внимание?

- Я и ранее ездила с этим водителем, он часто попадался мне, когда училась в университете, и приходилось регулярно кататься в Ростов. Спокойный мужчина лет под 60, его езда никогда не вызывала нареканий, пассажирам не грубил. По нему было видно, что шофер со стажем. В тот день он выехал из города через левый берег Дона, чтобы не тащиться через ростовские пробки. Это говорит о его опытности.

Перед маршрутки оказался смят. Фото: РО ПСС.

- Помните момент столкновения?

- Если честно, нет. Мы выехали на трассу и спокойно без всяких заторов мчались по прямой. В такие моменты пассажирам часто хочется спать, и я тоже дремала. Пришла в сознание уже в больнице часов в 8 вечера. Мне потом прислали видео с места аварии, на котором видно меня с открытыми глазами, как я рассматриваю все вокруг, но я этого совсем не помню. До удара в салоне все было спокойно, кто-то из пассажиров общался между собой. Потом мне родители рассказали, что со мной в маршрутке ехала одна наша знакомая из Миллерово, сегодня ее хоронили... Мое 12-ое место было в середине салона, у прохода.

- Вероятно, это вас и спасло, потому что основной удар приняла на себя кабина микроавтобуса...

- Я тоже так думаю. Скорее всего, сломала ребра, потому что подняла подлокотник и во время ДТП ударилась о него. Хотя, с другой стороны, может, если бы я не подняла его, то могла бы вообще вылететь куда-нибудь, и последствия были бы гораздо хуже.

Яна Федотова ехала в середине салона.Фото: из архива героя публикации

Напомним, завтрашний день, 22 февраля, объявлен в Миллерово днем траура.

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