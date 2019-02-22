Экстренное предупреждение: в Ростове-на-Дону ожидают мокрый снег, сильный ветер и гололедицу

Погода не порадует в выходные дни солнечным настроением. Спасатели Ростова-на-Дону распространили экстренное предупреждение жителей о целом комплексе метрологических явлений. Судя по всему, будет не до продолжительных прогулок по городу.

- С 22 по 25 февраля ожидается ухудшение погоды: понижение температуры воздуха, а также дождь, переходящий в мокрый снег, местами сильный, на дорогах гололедица, ухудшение видимости до 500-1000 метров, временами до 100, - говорится в официальном сообщении. - Усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду.

Непогода может стать причиной различных происшествий, но, как говорят специалисты, в первую очередь, скажется на увеличение числа аварий и травматизма пешеходов. Соответственно, всех участников дорожного движения просят быть благоразумными.

- Рекомендуем водителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, - призывают донские автоинспекторы. - Пешеходы должны переходить дорогу только по зебре, убедившись в том, что все автомобили остановились.

ВНИМАНИЕ!

В экстренных случаях звоните по номеру «112»