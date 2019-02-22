Верка Сердючка на пенсии: 62-летняя уборщица из Ростова-на-Дону похудела на 50 килограммов и отправилась на конкурс красоты
Организаторы конкурса красоты «Леди Шарм» в Ростове-на-Дону ахнули, когда на пороге появилась очередная конкурсантка - перья, стразы и блеск в глазах. Вылитая Верка Сердючка только на пенсии.
- Я хочу стать первой красавицей города, - сходу заявила она свои права на победу. И призналась, что последние несколько лет по 14 часов работает уборщицей. А все свои нехитрые сбережения тратит на наряды и украшения. К слову, только последних у нее целых две овощных коробки!
Конечно, достойных возрастных конкуренток для пожилой модели на конкурсе не нашлось. Поэтому она наравне с молодежью вышагивала на каблуках по подиуму и готовила творческий номер. В итоге, специально для нее был выделен отдельный титул Гранд «Леди Шарм». Но пожилая красавица не собирается останавливаться на достигнутом и мечтает покорить международный Олимп, чтобы доказать всему миру: на что на самом деле способны русские женщины.
Женщина мечтает покорить международный Олимп. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
«РАЗ УБОРЩИЦА - ЗНАЧИТ ПЬЮЩАЯ!»
Как рассказала «КП-Ростов» 62-летняя модель в миру Людмила Балаш, специально для сцены она взяла себе красивый псевдоним Мильен Росс, навеянный песней Аллы Пугачевой. Сама же несколько лет назад приехала из Хабаровска. Женщина - всю жизнь проработала финансистом, вот только на пенсии ее знания уже не пригодились работодателям. Потому и пошла работать уборщицей.
- Я работаю сразу в двух сетевых супермаркетах, а еще подрабатываю дворником в 16-подъездах, - рассказала она «Комсомолке». - В день выходит по 14 часов. Раньше еще в шаурмичной убирала, но потом от усталости - аж, слезы из глаз под вечер. Слава Богу, ее закрыли и увольняться не пришлось. Первое время, конечно, было очень тяжело. Часто оскорбляли. Ведь стереотип какой - раз уборщица, значит пьющая! Но его удалось сломать. Тем более, это, по факту, физкультура на природе и чистом воздухе, за которую платят деньги. Заработка выходит около 50 тысяч рублей в месяц. Да и в вообще, я считаю: любая работа - это почетно, особенно, если есть цель.
А она у пенсионерки есть - она обожает наряды и украшения.
- Чего у меня только нет, - растекается в улыбке собеседница, - и жемчуг, и натуральные камни. В общей сложности, коробки две таких, в которых на рынке бананы хранят. Золота, правда, маловато. Покупать только его пока зарплата не позволяет. Но что правда, то правда - не могу пройти мимо ни одной красивой вещи, а ювелирные выставки это вообще моя слабость!
Пенсионерка на наравне с другими вышагивала на каблуках по подиуму и готовила творческий номер. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
СЫРОЕДЕНИЕ ПОМОГАЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КРУГОВАЯ ПОДТЯЖКА ЛИЦА
На конкурс красоты женщина попала случайно.
- Я как раз убиралась в магазине, - говорит она. - Разговорилась с одной клиенткой, та пригласила меня в хор. А что? Петь я люблю, вот и согласилась. А позже решила: «Почему бы мне не попробовать свои силы в конкурсе красоты?». Неужто несколько дней на каблуках и подиуме не выдержу, если часами метлой машу? Тем более и выгляжу я гораздо моложе своих лет. Все потому, что я знаю все об эликсире молодости.
- Может, поделитесь?
- Конечно, лет восемь назад я всерьез задумалась над своим здоровьем. Тогда я весила 120 килограммов. Очень просто. Есть люди типа «Янь», которые накапливают все в себе. А есть «Инь» - они как утки, чтобы не ели, ничего не задерживается, потому и худые. Я отношусь к первым. Вот и решила - кого-то еще на себе носить, уж слишком. Занялась сыроедением. Сейчас вешу 69 килограммов, но надо бы сбросить еще десять кило. Хотя основная моя задача помолодеть до 25 лет.
Выход Людмилы Балаш на конкурсе "Леди Шарм" в Ростове-на-Дону.
- Это как?
- Чтобы человеку избавиться от старого груза, нужно лет пятнадцать правильного образа жизни - питания, физических нагрузок, мыслей и позитивного взгляда на мир. Тогда клетки запустятся на самоомоложение, начнется обратный процесс в организме. Я, кстати, лет в сорок даже круговую подтяжку лица делала. Но ничего хорошего, скажу я вам: уши стали разными и выточки на шее, да и потом все морщины и излишества обратно вернулись. Поэтому лучше действовать дольше, но вернее - и без всяких уколов красоты!
Людмила Балаш работает по 14 часов в день, чтобы покупать себе перья, стразы и украшения. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
«ГРАЖДАНСКИЙ БРАК - ЭТО ЛОХОТРОН»
Кстати, наряды для конкурса Людмила Балаш сшила сама и всего за три дня. Пока шли репетиции, на работе ее замещала дочь. А на суд жюри и зрителей конкурсантка вышла под музыку своего внука, который пишет композиции для рэперов. Зал был в восторге.
- Я даже устала от комплиментов и внимания, - честно призналась «КП» модель в годах.
- Говорят, вы даже замуж в 60 лет вышли?
- А что вас удивляет? С мужем познакомилась в хоре во время предвыборной компании. Он у меня политикой занимался: листовки кандидатов расклеивал и был общественным наблюдателем за ходом голосования. А я поставила себе цель: выйти за него замуж. Потому что гражданский брак — это лохотрон. Его придумали инфантильные и жадные мужчины. А мне нужно было именно так, чтобы он мне предложение сделал и до загса дошло. Так и произошло.
Вот только после первой брачной ночи я от него сразу же ушла. Знаете почему? Он мне заявил: «Памятник на кладбище поставлю и все твое самосовершенствование на этом закончится». И я поняла: сцена мне ближе, а с тираном жить не буду. Собрала вещи и ушла от него в то же утро.
А вообще, я вам скажу: мужчины ведутся на женщин до самой старости. Главное - быть женщиной, ощущать себя привлекательной и трудиться над собой. Лично я горжусь своим возрастом и знаю, что жизнь прекрасна. А что годы? Они позволяют видеть с высоты подводные камни и умело их обходить.
Организаторы конкурса красоты «Леди Шарм» в Ростове-на-Дону ахнули, когда на пороге появилась очередная конкурсантка. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".
КОММЕНТАРИЙ ОРГАНИЗАТОРОВ
«Конкурс позволяет показать, что я - женщина»
- У нас самый демократичный конкурс: здесь не играет роль рост, вес, возраст, важна только эксклюзивная подача себя, - рассказала руководитель "Имидж-Центр" Елена Степура, организатор конкурса красоты "Леди Шарм". - Возьмите ту же Лию Ахеджакову, она - далеко не красавица, но в ней есть то, что привлекает внимание, останавливает взор. Это харизма и истинная женственность. Но в России условий, чтобы женщина за 40 лет могла себя где-то презентовать, особо нет. А в Европе, к примеру, нарасхват модели в возрасте от 60 и выше.
Поэтому участие в нашем конкурсе - хорошая мотивация надеть для российских женщин вечерний наряд по случаю и пройти по подиуму. Сцена предполагает возможность презентации себя как истиной женщины: перчатки, шляпки, меха и собачки, то есть то, что позволяет показать, что я - женщина. Тем более, что в этих выходах конкурсантки выступают под музыку, которую выбирают сами, и мелодия раскрывает их самые сильные стороны, принося минутный кайф. Он есть и к нему и готовишься. Поэтому я считаю, что такие конкурсы нужно делать, чтобы давать возможность проявить себя абсолютно всем женщинам.
62-летняя модель в миру Людмила Балаш, специально для сцены взяла себе красивый псевдоним Мильен Росс.
Людмила Балаш работает по 14 часов в день, чтобы покупать себе перья, стразы и украшения.
ИСТОЧНИК KP.RU