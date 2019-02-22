Верка Сердючка на пенсии: 62-летняя уборщица из Ростова-на-Дону похудела на 50 килограммов и отправилась на конкурс красоты

Организаторы конкурса красоты «Леди Шарм» в Ростове-на-Дону ахнули, когда на пороге появилась очередная конкурсантка - перья, стразы и блеск в глазах. Вылитая Верка Сердючка только на пенсии.

- Я хочу стать первой красавицей города, - сходу заявила она свои права на победу. И призналась, что последние несколько лет по 14 часов работает уборщицей. А все свои нехитрые сбережения тратит на наряды и украшения. К слову, только последних у нее целых две овощных коробки!

Конечно, достойных возрастных конкуренток для пожилой модели на конкурсе не нашлось. Поэтому она наравне с молодежью вышагивала на каблуках по подиуму и готовила творческий номер. В итоге, специально для нее был выделен отдельный титул Гранд «Леди Шарм». Но пожилая красавица не собирается останавливаться на достигнутом и мечтает покорить международный Олимп, чтобы доказать всему миру: на что на самом деле способны русские женщины.

Женщина мечтает покорить международный Олимп. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

«РАЗ УБОРЩИЦА - ЗНАЧИТ ПЬЮЩАЯ!»

Как рассказала «КП-Ростов» 62-летняя модель в миру Людмила Балаш, специально для сцены она взяла себе красивый псевдоним Мильен Росс, навеянный песней Аллы Пугачевой. Сама же несколько лет назад приехала из Хабаровска. Женщина - всю жизнь проработала финансистом, вот только на пенсии ее знания уже не пригодились работодателям. Потому и пошла работать уборщицей.

- Я работаю сразу в двух сетевых супермаркетах, а еще подрабатываю дворником в 16-подъездах, - рассказала она «Комсомолке». - В день выходит по 14 часов. Раньше еще в шаурмичной убирала, но потом от усталости - аж, слезы из глаз под вечер. Слава Богу, ее закрыли и увольняться не пришлось. Первое время, конечно, было очень тяжело. Часто оскорбляли. Ведь стереотип какой - раз уборщица, значит пьющая! Но его удалось сломать. Тем более, это, по факту, физкультура на природе и чистом воздухе, за которую платят деньги. Заработка выходит около 50 тысяч рублей в месяц. Да и в вообще, я считаю: любая работа - это почетно, особенно, если есть цель.

А она у пенсионерки есть - она обожает наряды и украшения.

- Чего у меня только нет, - растекается в улыбке собеседница, - и жемчуг, и натуральные камни. В общей сложности, коробки две таких, в которых на рынке бананы хранят. Золота, правда, маловато. Покупать только его пока зарплата не позволяет. Но что правда, то правда - не могу пройти мимо ни одной красивой вещи, а ювелирные выставки это вообще моя слабость!

Пенсионерка на наравне с другими вышагивала на каблуках по подиуму и готовила творческий номер. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

СЫРОЕДЕНИЕ ПОМОГАЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КРУГОВАЯ ПОДТЯЖКА ЛИЦА

На конкурс красоты женщина попала случайно.

- Я как раз убиралась в магазине, - говорит она. - Разговорилась с одной клиенткой, та пригласила меня в хор. А что? Петь я люблю, вот и согласилась. А позже решила: «Почему бы мне не попробовать свои силы в конкурсе красоты?». Неужто несколько дней на каблуках и подиуме не выдержу, если часами метлой машу? Тем более и выгляжу я гораздо моложе своих лет. Все потому, что я знаю все об эликсире молодости.

- Может, поделитесь?

- Конечно, лет восемь назад я всерьез задумалась над своим здоровьем. Тогда я весила 120 килограммов. Очень просто. Есть люди типа «Янь», которые накапливают все в себе. А есть «Инь» - они как утки, чтобы не ели, ничего не задерживается, потому и худые. Я отношусь к первым. Вот и решила - кого-то еще на себе носить, уж слишком. Занялась сыроедением. Сейчас вешу 69 килограммов, но надо бы сбросить еще десять кило. Хотя основная моя задача помолодеть до 25 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/693512" frameborder="0"></iframe> Выход Людмилы Балаш на конкурсе "Леди Шарм" в Ростове-на-Дону.

- Это как?

- Чтобы человеку избавиться от старого груза, нужно лет пятнадцать правильного образа жизни - питания, физических нагрузок, мыслей и позитивного взгляда на мир. Тогда клетки запустятся на самоомоложение, начнется обратный процесс в организме. Я, кстати, лет в сорок даже круговую подтяжку лица делала. Но ничего хорошего, скажу я вам: уши стали разными и выточки на шее, да и потом все морщины и излишества обратно вернулись. Поэтому лучше действовать дольше, но вернее - и без всяких уколов красоты!

Людмила Балаш работает по 14 часов в день, чтобы покупать себе перья, стразы и украшения. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

«ГРАЖДАНСКИЙ БРАК - ЭТО ЛОХОТРОН»

Кстати, наряды для конкурса Людмила Балаш сшила сама и всего за три дня. Пока шли репетиции, на работе ее замещала дочь. А на суд жюри и зрителей конкурсантка вышла под музыку своего внука, который пишет композиции для рэперов. Зал был в восторге.

- Я даже устала от комплиментов и внимания, - честно призналась «КП» модель в годах.

- Говорят, вы даже замуж в 60 лет вышли?

- А что вас удивляет? С мужем познакомилась в хоре во время предвыборной компании. Он у меня политикой занимался: листовки кандидатов расклеивал и был общественным наблюдателем за ходом голосования. А я поставила себе цель: выйти за него замуж. Потому что гражданский брак — это лохотрон. Его придумали инфантильные и жадные мужчины. А мне нужно было именно так, чтобы он мне предложение сделал и до загса дошло. Так и произошло.

Вот только после первой брачной ночи я от него сразу же ушла. Знаете почему? Он мне заявил: «Памятник на кладбище поставлю и все твое самосовершенствование на этом закончится». И я поняла: сцена мне ближе, а с тираном жить не буду. Собрала вещи и ушла от него в то же утро.

А вообще, я вам скажу: мужчины ведутся на женщин до самой старости. Главное - быть женщиной, ощущать себя привлекательной и трудиться над собой. Лично я горжусь своим возрастом и знаю, что жизнь прекрасна. А что годы? Они позволяют видеть с высоты подводные камни и умело их обходить.

Организаторы конкурса красоты «Леди Шарм» в Ростове-на-Дону ахнули, когда на пороге появилась очередная конкурсантка. Фото: предоставлено "Имидж-Центр".

КОММЕНТАРИЙ ОРГАНИЗАТОРОВ

«Конкурс позволяет показать, что я - женщина»

- У нас самый демократичный конкурс: здесь не играет роль рост, вес, возраст, важна только эксклюзивная подача себя, - рассказала руководитель "Имидж-Центр" Елена Степура, организатор конкурса красоты "Леди Шарм". - Возьмите ту же Лию Ахеджакову, она - далеко не красавица, но в ней есть то, что привлекает внимание, останавливает взор. Это харизма и истинная женственность. Но в России условий, чтобы женщина за 40 лет могла себя где-то презентовать, особо нет. А в Европе, к примеру, нарасхват модели в возрасте от 60 и выше.

Поэтому участие в нашем конкурсе - хорошая мотивация надеть для российских женщин вечерний наряд по случаю и пройти по подиуму. Сцена предполагает возможность презентации себя как истиной женщины: перчатки, шляпки, меха и собачки, то есть то, что позволяет показать, что я - женщина. Тем более, что в этих выходах конкурсантки выступают под музыку, которую выбирают сами, и мелодия раскрывает их самые сильные стороны, принося минутный кайф. Он есть и к нему и готовишься. Поэтому я считаю, что такие конкурсы нужно делать, чтобы давать возможность проявить себя абсолютно всем женщинам.

62-летняя модель в миру Людмила Балаш, специально для сцены взяла себе красивый псевдоним Мильен Росс.