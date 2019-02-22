2019-02-22T13:29:02+03:00
Общество

На «Юге Руси» поздравили защитников Отечества

Накануне отмечаемого 23-го февраля праздника, на предприятиях Группы Компаний «Юг Руси» стало доброй традицией чествовать своих коллег, в разные годы защищавших Отечество
Материал предоставлен ООО "Золотая семечка"
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Фото предоставлено ООО "Золотая семечка"Фото предоставлено ООО "Золотая семечка"
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Перед тем, как начать награждение, на торжественном собрании, показали специально созданный фильм, в который вошли кадры и фотографии из личных архивов служивших сотрудников о воинских буднях, представили книжную выставку из художественных произведений, мемуаров о войне и ее героях, об истории Армии России. Поздравить участников собрания приехали представители Региональной общественной организации воинов-интернационалистов. Они вручили собравшимся памятные награды «За службу России».

Самые теплые слова поздравления прозвучали от руководителей предприятий.

Основатель компании «Юг Руси» Сергей Васильевич Кислов отметил: «Многие наши сотрудники в разные годы героически сражались за Родину. Сегодня они также самоотверженно трудятся на ее благо. Такие люди гордость и честь нашего коллектива».

В честь Дня защитника Отечества и за трудовые успехи, руководством ГК «Юг Руси» были отмечены Почетными грамотами и денежными премиями около двухсот сотрудников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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