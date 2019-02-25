Бренд «Чабан» успешно выступил на ПРОДЭКСПО-2019

Продукты бренда «Чабан», представленные Нальчикским молочным комбинатом на престижной выставке продуктов питания ПРОДЭКСПО-2019, отмечены наградами.

Грамоту лауреата международного конкурса «Лучший продукт-2019» от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации получили все новинки марки, запущенные в продажу в конце 2018 года: биокефир и биойогурт, обогащенные лактобактериями LGG, а так же сыр «Пармезан».

Интерес бизнес-участников и гостей выставки привлек стенд бренда «Чабан». Компания креативно подошла к его дизайну. Декораторы оформили стенд с использованием большого количества зелени и благородного темного дерева. Цель – передать атмосферу и показать любовь и уважение к родному региону – к пронзительно высоким горам, бескрайним лугам, к живописной и щедрой природе Северного Кавказа. Гости смогли перенестись из шумного выставочного центра в уголок умиротворяющей горной природы, туда, где рождаются уникальные, вкусные и полезные продукты бренда «Чабан». Аромат свежевыпеченных лепешек чепалгш и хингалш, а также других национальных блюд Северного Кавказа, приготовленных на специально оборудованной кухне стенда, подчеркивал атмосферу аутентичности.

Гости выставки отметили удобство стенда компании. С помощью высокотехнологичных устройств – информационных тач-панелей посетители могли получить дополнительные сведения о бренде, о продуктовой линейке и новинках, о том, что такое халяль-стандарты в молочном производстве и даже заказать продукты в интернет магазине.

Традиционный молочный бар на стенде бренда «Чабан» в этом году представил эксклюзив: кроме коктейлей по авторским рецептам, тут было и мороженное, приготовленное с помощью жидкого азота.

На стенде были представлены не только новинки бренда – сыр Пармезан, биойогурт и биокефир, которые поступили в продажу совсем недавно, но и абсолютная новинка – «Чабан. Гауда Old» – благородный выдержанный сыр премиального класса.

Для Нальчикского молочного комбината было недостаточно просто продемонстрировать новинки бренда «Чабан» и в очередной раз показать культурную уникальность родного региона. На стенд компании привнесли элементы вне привычного формата выставки. Так, на больших экранах транслировалось видео с бескрайними красотами Северного Кавказа, а также впечатляющиий промо-ролик проекта CHABAN Arena. Это – социально-информационный проект, запущенный брендом «Чабан» в конце 2017 года для пропаганды здорового образа жизни и поддержки профессиональных спортсменов. Проект CHABAN Arena успешно развивается и в формате он-лайн площадки, привлекая множество последователей, и представляет себя в live-формате, организуя public talks, открытые тренировки и другие инициативы с участием спортсменов-амбассадоров проекта. Ими выступают популярные северокавказские бойцы, разделяющие ценности и миссию CHABAN Arena. Подробнее об этом спортивном проекте и других инициативах бренда можно было узнать на интерактивной тач-панели.

Сюрпризы на этом не закончились. На стенде презентовали мобильное приложение – кулинарную книгу ГОТОВИМСЧАБАН. Пользователь может скачать это приложение, навести камеру устройства на логотип «Чабан» на любом продукте и получить доступ к обширной книге видео-рецептов. Теперь готовить с продуктами бренда стало еще проще и интереснее, ведь кулинарные идеи всегда под рукой!

Справка:

В выставке ПРОДЭКСПО-2019 участвовали около 2,3 тысяч участников из разных стран, которые представили свои продукты в 28 тематических разделах, которые охватывали все сегменты продовольственного рынка. Выставка проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства России под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

«Чабан» - флагманская марка Нальчикского молочного комбината. Бренд стал не просто лидером в халяльной молочной индустрии на международном уровне, но и визитной карточкой высокого качества горных продуктов Северного Кавказа.

Современное оборудование мирового уровня, с которым работают высококлассные специалисты, строгое соблюдение всех рецептур помогают донести до потребителей в продуктах под маркой «Чабан» все полезные свойства молока из горных районов Северного Кавказа.

Все продукты в линейке «Чабан» прошли сертификацию «Халяль» международным центром стандартизации и сертификации Совета муфтиев России, подтверждающим контроль производства и реализации халяльной продукции. Это гарантирует исключение канонически запрещенных компонентов, особенно тщательный отбор сырья для производства, использование в рецептуре только безопасных для здоровья ингредиентов, высокое качество контроля каждого этапа производственного процесса.

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