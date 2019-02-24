В День защитника Отечества под Ростовом-на-Дону поисковики нашли братскую могилу бойцов Красной Армии

День защитника Отечества поисковики «Миус-фронта» провели с лопатами в руках — занимаясь работами на месте обнаружения очередной братской могилы тех, кто стоял насмерть на подступах к Ростову-на-Дону - и в 1941-м, и в 1942-м, в жестоких боях, зачастую ценой собственных жизней, защищая каждую пядь земли, на которую наступал враг.

- Братская могила была обнаружена недавно совсем рядом с южной столицей в местах, где шли бои, - рассказали в поисковом объединении. - К какому именно периоду относится захоронение, и сколько там погибших солдат и офицеров, предстоит установить сводной экспедиции. Очень хочется надеяться, что нам удастся установить имена воинов, погибших при защите Отечества и Донского края.

Кстати, как уточнили в «Миус-фронте», непосредственно 23-го февраля поисковикам удалось обнаружить не только место захоронения бойцов Красной Армии, но и нечто большее - на заросшем пустыре, где после ноябрьских боев 1941-го хоронили погибших воинов, собранных с поля боя, лежал большой камень, на котором когда-то давно местные жители высекли звезду и красноармейскую каску.

Первый монумент в память о героях, установленный свидетелями их последнего боя. Фото: поисковое объединение "Миус-фронт".

- По всей видимости, это сделали те, кто был очевидцем боя и подвига бойцов, сражавшихся на подступах к Ростову, - предполагают исследователи. - Помимо этого захоронения нашим поисковикам показали еще одно место предполагаемой братской могилы, ныне утраченной. Спасибо всем местным жителям, которые, несмотря на выходной, оказали огромную помощь и поддержку нашей экспедиции. Работы на местности будут продолжаться до тех пор, пока не будут найдены все захороненные Защитники Отечества.

Немецко-фашистские войска, напомним, занимали Ростов-на-Дону дважды — сначала осенью 1941-го, захватчики не смогли еще надолго удержать, а а затем летом 1942-го, и тогда оккупация длилась более полугода.

Оба раза за город велись ожесточенные сражения.

В ноябре 1941-го наступавшим на Ростов соединениям 1-й танковой армии под командованием Макензена противостояли бойцы 56-й армии генерала Ремезова, в состав которой входила и 339-я Ростовская стрелковая дивизия и Ростовский стрелковый полк народного ополчения, сформированные из местного населения.

Поисковики продолжают работы на месте обнаружения захоронения. Фото: поисковое объединение "Миус-фронт".

20 ноября немцам удалось взять город, но уже через неделю, 28 ноября, советские войска под командованием маршала Тимошенко в ходе стремительного контрнаступления отбили его — и это, кстати, была первая по-настоящему весомая победа Красной Армии в первый период Великой Отечественной.

Во второй раз фашисты вошли в Ростов-на-Дону 24 июля 1942-го — после сорвавшейся советской наступательной операции под Харьковом. В Москве посчитали, что тогда наши войска не оказали врагу должного сопротивления, и это было отмечено в знаменитом приказе №227 под названием «Ни шагу назад!».

Окончательно Ростов, который очень тяжело пережил оккупацию (он вошел в число десяти наиболее пострадавших от войны городов России: 12 тысяч разрушенных зданий, 40 тысяч погибших жителей, порядка 53 тысяч угнанных в лагеря в Германию) был освобожден 14 февраля 1943-го.