2019-02-26T10:40:56+03:00
Общество

Бизнес Мясниковского района получил новые знания

По заказу НКО «Гарантийный фонд РО» компания ООО «Новитех» провела тренинг «Уверенные продажи» для субъектов малого предпринимательства в Мясниковском районе Ростовской области
Материал НКО «Гарантийный фонд РО»
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Фото: НКО «Гарантийный фонд РО»Фото: НКО «Гарантийный фонд РО»
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- «Мы выбрали в качестве партнеров ООО «Новитех» потому, что данная компания предлагает актуальные тренинги, основанные на практических кейсах, что позволяет участникам тренинга сразу же внедрять в работу полученные знания, – комментирует исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин. - При этом мы знаем, что каждый участник обеспечивается необходимыми учебными материалами, которые могут быть использованы в дальнейшей работе. К тому же всегда очень важно кто и как подает материал. У бизнес-тренера Тараса Тохтамышева, который участвует в этом обучающем проекте, большой предпринимательский опыт и определенная доля харизмы, что делает его мероприятия не только полезными, но и интересными. Кроме того, он является экспертом АСИ, что дает ему полное представление о проблемах предпринимателей. Я рад, что главы администраций городов и районов области откликаются на наше предложение, выделяют помещение и аппаратуру, помогают проинформировать представителей бизнеса об обучающем мероприятии.»

Фото: НКО «Гарантийный фонд РО»

Фото: НКО «Гарантийный фонд РО»

Это один из серии тренингов-практикумов, которые проходят в этом году в различных муниципалитетах Ростовской области. Благодаря спонсорской помощи Гарантийного фонда, для бизнеса мероприятия бесплатные. Для каждого такого мероприятия создается сайт с информацией, озвученной на тренинге. Таким образом, регистрация на сайте делает возможным не только ознакомление с программой тренинга, участие в тренинге, но и дальнейшую работу с материалами.

Фото: НКО «Гарантийный фонд РО»

Фото: НКО «Гарантийный фонд РО»

- «На тренинге мы рассматриваем современные тренды, тенденции и конъюнктуру рынка. Даем практические советы по работе в условиях нового, меняющегося рынка, эффективные методики по анализу и сегментированию целевой аудитории, созданию уникальности торгового предложения, работе с возражениями, - делится Тарас Тохтамышев. - В наших материалах представлены новые техники управления продажами для улучшения эффективности работы с клиентами. Когда мы получаем результаты обратной связи от участников тренинга, то более 60% слушателей отмечает практическую ценность тренинга, готовность применить полученные знания в работе и более 80% выражают желание участвовать в подобных тренингах в дальнейшем. Людям нравится подобный формат и с обучающей точки зрения, и с позиции нетворкинга, в ходе которого можно найти потенциальных партнёров и клиентов.»

Фото: НКО «Гарантийный фонд РО»

Фото: НКО «Гарантийный фонд РО»

В дополнение к знаниям, полученным на тренинге, у предпринимателей есть возможность в начале мероприятия ознакомиться с актуальными формами финансовой поддержки, благодаря выступлениям представителей трех организаций региональной инфраструктуры поддержки – Гарантийного фонда Ростовской области, Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства и Региональной лизинговой компании Ростовской области.

Фото: НКО «Гарантийный фонд РО»

Фото: НКО «Гарантийный фонд РО»

- «Сейчас так много информации и она так быстро меняется, что предприниматели не всегда ориентируются какая из имеющихся актуальная, - пояснил Роман Соин. – Мы рассказываем о том, какие льготные программы кредитования, разработанные на федеральном уровне, действуют, кто может ими воспользоваться. К примеру, многие не знают о том, что для получения финансирования можно привлечь поручительство Гарантийного фонда, если не хватает собственного залогового обеспечения, что есть такой продукт как согарантия, позволяющий поручаться до 70-75% от суммы основного долга по крупным инвестиционным проектам. Наши коллеги на семинаре перед тренингом информируют об условиях льготной микрофинансовой и лизинговой поддержки. Например, что можно получить микрозайм до 3-х млн.руб., знают очень многие представители бизнеса, а о том, что с этого года размер займа вырос до 5 млн.руб., нет. Также не все знают о том, что можно приобрести оборудование, спецтехнику и автортранспорт на предпринимательские цели до 5 млн.руб. с маржой 5% , а от 5 до 200 млн.руб. с маржой 6% - от российского производителя и 8% - от иностранного производителя.»

Узнать информацию о тренингах можно на сайте http://dongarant.ru/news

и по телефонам 8 (863) 280-04-06, 8 (863) 280-04-07

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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