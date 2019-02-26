2019-02-26T11:45:43+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону друзья спалили машину именинника, подаренную ему на 18-летие

Шутников ищет полиция
Илья БОГОМОЛОВ
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Этот снимок горящей машины гуляет по соцсетям вместе с историей о неудачном розыгрыше. Фото из группы ВК "Нетипичный Ростов-на-Дону".Этот снимок горящей машины гуляет по соцсетям вместе с историей о неудачном розыгрыше. Фото из группы ВК "Нетипичный Ростов-на-Дону".
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Жители Ростова-на-Дону обсуждают в социальных сетях курьезный случай, который произошел еще 12 декабря прошлого года, но только вчера, 25 февраля, о нем сообщил Telegram-канал "Ростов №1". Якобы, в тот день молодой человек отмечал свой день рождения в съемном 3-этажном коттедже на улице Курчатова, парню исполнилось 18 лет, и близкие подарили ему автомобиль. Машина стояла во дворе дома, и друзья парня, готовившие шашлык, решили подшутить над именинником, насыпав раскаленных углей на капот новенькой "Лады". По другой версии, которая тоже гуляет по соцсетям, переднюю часть авто облили розжигом, а затем подпалили. В любом случае, результат оказался плачевным - машина сгорела полностью, о чем свидетельствует единственное фото с места ЧП.

- Повезло, что огонь не перекинулся на дом, - комментируют ростовчане в социальных сетях.

- Подарочек, что надо! Точно надолго запомнится! - иронизируют некоторые пользователи.

В пресс-службе донского управления МЧС не нашли в сводках происшествий пожара по указанному адресу за 12-13 декабря. Вероятно, молодые люди не вызывали спасателей на место ЧП, если им удалось потушить машину самостоятельно. В пресс-службе областного главка полиции "КП" сообщили, что сейчас по факту информации о поджоге, опубликованной в сети, проводится проверка.

"Комсомолка" дозвонилась до собственника коттеджа, который подтвердил, что действительно сдает дом посуточно, но, услышав про данное происшествие, вздохнул и положил трубку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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