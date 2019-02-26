82-летний учитель ОБЖ записался в секцию тайского бокса и обижается, когда противники жалеют его на ринге

Видео, на котором дедуля в боксерских трусах, оттачивает удары, набирает в Интернете тысячи просмотров. Но мало кто из зрителей может поверить в то, что престарелому спортсмену стукнуло аж 82! А сам он пришел в спортивную секцию всего три года назад.

«ВЫБИРАЛ МЕЖДУ ЛЫЖАМИ И БОКСОМ»

«Комсомолка» отыскала самого героя ролика. Оказалось, что на видео - ростовский пенсионер Василий Маковский. В прошлом он - учитель ОБЖ одной из ростовских школ.

- Как вы дошли до жизни такой, - первый вопрос, который мы задали пенсионеру.

- От пенсии несчастной, - смеется Василий Владимирович. - Мечтал выйти на пенсию и читать, но со зрением были проблемы. Тогда решил заняться спортом. Из любимых у меня лыжи и бокс. Но снега-то в Ростове-на-Дону почти нет, вот и пришлось боксом заниматься.

- А это первый ваш опыт?

- Нет, конечно, в юности было немного. Но потом армия - там уже не до бокса. Вернулся, устроился в школу учителем начальной военной подготовки. Там пришлось строить сначала один тир, потом другой. С детьми было интересно, а вот заниматься собой особо некогда. Да и когда время есть у работающего человека? В 6 утра встал, в 7 часов вышел из дома, в восемь уже на работе. Потом устаешь и некогда. Я же до 70 лет в школе проработал. Но старых учителей дети не любят, и я в охрану ушел, там лет пять оттрубил. А потом надо было что-то придумывать, вот и решил заняться спортом и собой. У меня, кстати, двое детей, шесть внуков и два правнука. И они мной гордятся!

aleksei_kroshnev R- Кто еще не знаком, это дедушка (хотя фактически он прадедушка) Василий, ему 82 года и он продолжает активно тренироваться.

«ДОЖИТЬ ДО СТА ЛЕТ»

- Не страшно было в секцию прийти?

- Нет: я все же мужчина, хоть и в возрасте. И вообще, как говорят спортсмены: боль проходит, а слава остается. Я почти каждый день занимаюсь, кроме воскресенья. И послаблений себе не даю.

- Как вас коллеги по секции приняли?

- Тренер называет меня дядя Вася. Я не против. А вот на тех, кто со мной на ринге — частенько обижаюсь за то, что они меня плохо бьют. Они меня щадят и я это чувствую. Тем более, я вешу 71 килограмм, а ребята, которые со мной, около ста и даже 135 кг. В основном, все крупные. И я прекрасно понимаю что они щадят. Но с другой стороны где ж взять соперника моего возраста? Таких как я мало. Хотя, конечно, возраст дает о себе знать: уже скорость не та, но я стараюсь.

- Если не секрет, сколько еще прожить хотите?

- Минимум лет до ста, а может и больше. Хотя, откровенно говоря, я здоровый образ жизни никогда не вел. Но и не капризный в еде и в питье, лишь бы была здоровая пища - каши, борщ, суп. Я совершенно не гурман. Даже так скажу: если мне предложат икру или Хамсу выберу рыбу.

Сам боец очень обижается, когда противники жалеют его на ринге. Фото: предоставлено Алексеем Крошневым.

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

«Дедушка уже победитель!»

- Вы об ученике-дедушке хотели спросить? - улыбается Алексей Коршнев, когда я все же дозваниваюсь до него в перерывах между тренировками. - Так он у меня три года занимается. Знаю, что у него были 60 лет перерыва перед тем, как в секцию пришел. Тогда он сказал: «Хочу научиться бить ногами, коленями и локтями». Я ответил: «Ну, давайте пробовать».

Развивается хорошо, уже сейчас отлично бьет ногой. Причем на самом деле очень сильно для своего возраста. Конечно, подвижность и скорость уже не такие. Но тут и соображать-то в таком возрасте тяжело, не то чтобы боксировать. А он соображает и ого-го как! Я когда даю ему задания, он сразу выполняет, а не переспрашивает по триста раз как многие.

- А вас не смутило взяться за такого возрастного ученика?

- Не смутило. Я считаю, что возраст - не показатель. Заниматься можно в любом, но к каждому должен быть свой подход с учетом состояния здоровья. У меня он занимается два-три раза в неделю. А остальные дни ходит в спортзал. Тренировка длится около часа. Сначала по лапам бьет, а потом и отработка в спаррингах с оппонентом.

- Он обижается, когда его щадят?

- Еще как! Дядя Вася просит чтоб его гоняли, не поддавались и не смотрели на возраст. Но наши стараются в меру и аккуратненько. В таком-то возрасте ему хоть соперника и не найти, но дедушка уже победитель.

alexa_popovich1985 Вот теперь и видео с тренировки. Для тех кто не в теме, дедушке Васи скоро 82 года, вот так вот.