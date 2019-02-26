2019-02-26T17:06:40+03:00
Политика

«Молодежь может тратить свою энергию либо на созидание, либо на разрушение. Мы выбрали первое»

Экс-спикер Заксобрания Ростовской области Александр Попов рассказал, почему 15 лет назад ему пришлось настаивать на создании Молодежного парламента
Александр СЕВЕРСКИЙ
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В 2014-м Ростовская область стала одним из первых регионов в России, где появился Молодежный парламент. Фото: пресс-служба ЗС РО.В 2014-м Ростовская область стала одним из первых регионов в России, где появился Молодежный парламент. Фото: пресс-служба ЗС РО.
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Молодежный парламент при Законодательном собрании Ростовской области, который в этом году отмечает 15-летие своего существования, на самом деле, мог появиться гораздо позже: необходимость его появления пришлось буквально доказывать.

Об этом рассказал известный донской политик, председатель ЗС РО трех первых созывов Александр Попов, который вместе с нынешним спикером Заксобрания Александром Ищенко стоял у истоков его создания.

- Некоторые наши коллеги тогда не видели смысла в этом, - признался Попов. - Пришлось их убеждать. Аргументировали так: у нашей молодежи, говорили мы, много энергии, и весь вопрос в том, куда она ее направит — на созидание или же на разрушение. Выбрали, в итоге, первое. Идея ведь была проста: дать молодым людям возможность познакомиться с тем, как формируется законодательное поле региона, кто участвует в разработке законов, которые будут потом обязательны к исполнению на всей территории Ростовской области. И мы хотели, чтобы молодежь сама, на своем уровне, конечно, могла принимать решения, а уж потом пусть сама решает, связывать ли себя в будущем с политикой или нет.

К счастью, говорит он, надежды на то, что это сработает, оправдались. Молодежный парламент, пусть и не сразу, а постепенно, но все-таки нашел свою нишу в реальной властной структуре региона.

- Да, молодежный парламент не дал, как это модно говорить сейчас, кому-то «поймать хайп», но вместе с тем, он развеял туман невежества и сформировал представления нового поколения о власти в целом, - подчеркнул экс-спикер донского Заксобрания.

Кстати, тогда, 15 лет назад, когда формировался первый состав молодежного парламента, в его состав были делегированы два депутата ЗС РО, наиболее подходящие по возрасту (это сейчас, нынешний созыв, «омолодился», на тот момент ситуация была иная): Александр Ищенко и Леонид Шафиров.

И первыми «взрослыми» нормотворческими шагами новой структуры стала разработка поправок в областной закон «О культуре».

А в дальнейшем молодые парламентарии принимали активное участие, а иногда даже выступали инициаторами, многих законопроектов, которые нашли поддержку в депутатском корпусе Заксобрания региона.

Это, например, областные законы «О государственной молодежной политике в Ростовской области», «О патриотическом воспитании», «Об установлении ограничений в сфере розничной продажи электронных систем доставки никотина на территории Ростовской области», концепция Федеральной программы «Основы государственной молодежной политики в РФ до 2025 года», «Концепция развития молодежного парламентаризма на территории Ростовской области» и многие другие.

И сегодня, к слову, они тоже весьма плодотворно трудятся над мониторингом исполнения нормативных актов на Дону — в частности, это предложения по развитию программы «Доступная среда» с конкретными проблемными объектами, модернизация программы «Молодая семья» и т. д.

- Мы хотели бы собрать всех тех, кто в течение 15 лет гордо называл себя членом молодежного парламента, - отметила депутат ЗС РО, председатель парламентского комитета по молодежной политике Екатерина Стенякина. - Во-первых, есть такая потребность у наших коллег-депутатов, которые работали в предыдущих созывах, а во-вторых, есть потребность у молодых ребят, которых скоро изберут. Мы всегда говорим, что наставник члена Молодежного парламента – это депутат Законодательного Собрания, который должен обучить ведению парламентской деятельности. Но у нас есть готовые наставники, которые отработали в Молодежном парламенте, достигли определенного успеха, занимаются интересным делом и могут подсказать ребятам, что они делали, когда сталкивались с теми или иными трудностями. Выстраивание горизонтальных коммуникаций с теми, кто раньше был в Молодежном парламенте, нужно и нам в своей профессиональной деятельности, и тем ребятам, которые только придут. Это новый этап взросления структуры – понимание кого Молодежный парламент вырастил и чем, объединившись, мы можем помочь не только молодым людям, но и всему региону.

Добавим, что в настоящее время на муниципальном уровне действует 54 молодежных парламента, общее количество начинающих парламентариев в Ростовской области составляет 1720 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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