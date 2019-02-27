2019-02-27T10:41:51+03:00
Происшествия

В Шахтах приехавшие на место ДТП гаишники нашли в багажнике "десятки" избитого пленника

Водитель и пассажир автомобиля бросились наутек, когда полицейские услышали странные звуки, доносившиеся из машины
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Сотрудники ГИБДД обнаружили пленника во время выезда на обычное ДТП.Сотрудники ГИБДД обнаружили пленника во время выезда на обычное ДТП.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Ростовчане в социальной сети обсуждают видео, снятое после самого обычного ДТП в городе Шахты. Авария произошла еще в воскресенье, 24 февраля: ВАЗ-2110 врезался в иномарку Volkswagen Touareg. Но интересно не столкновение машин, а то, что потом обнаружилось в одной из них.

- На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Когда они принялись составлять протокол, то обратили внимание на странные звуки из багажника "десятки". Как только автоинспекторы стали подходить к машине, водитель и пассажир "ВАЗа" кинулись убегать. Открыв багажник ломом, полицейские увидели внутри мужчину. Он был весь в крови. Как он туда попал и куда его везли, неизвестно, - сообщает Instagram-паблик "Ростов автомобильный".

В багажнике десятки был обнаружен избитый мужчина. Стоп-кадр из видео @ rostov_roads, Instagram.

В багажнике десятки был обнаружен избитый мужчина. Стоп-кадр из видео @ rostov_roads, Instagram.

На ролике (видео 18+) видно, как из вскрытого багажника вылазит мужчина с окровавленной головой.

- Где я есть? - растерянно повторял он, оглядывая своих спасителей.

Судя по виду пострадавшего, ему крепко досталось перед тем, как он оказался в багажнике. Стоп-кадр из видео @ rostov_roads, Instagram.

Судя по виду пострадавшего, ему крепко досталось перед тем, как он оказался в багажнике. Стоп-кадр из видео @ rostov_roads, Instagram.

В комментариях люди пишут, что избитому мужчине очень повезло. Возможно, ему была уготована расправа в духе "90-ых".

- Обычно должников так возят... Парень в рубашке родился, ДТП высшие силы устроили, чтобы он еще пожил, - пишет ростовчанка Кристина.

В полиции "Комсомолке" рассказали некоторые подробности этой криминальной истории. Оказывается, злополучная десятка устроила несколько аварий в тот вечер.

- Около 17 часов в городе Шахты на улице Победы Революции, 99 неустановленный водитель автомобиля ВАЗ-2110 допустил наезд на стоящий Lexus, после чего скрылся с места ДТП. Позже, в 18:20, эта же машина столкнулась с Volkswagen Touareg. После аварии водитель ВАЗ оставил свой автомобиль и скрылся с места происшествия. Когда прибыли сотрудники полиции, в ходе осмотра "десятки" в багажнике был обнаружен мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не смог ничего пояснить, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Сейчас по факту аварии проводится проверка, возбуждено административное расследование по статье "Оставление места ДТП".

Дальнейшая судьба избитого мужчины неизвестна. Из собственного источника "Комсомолка" выяснила, что он не стал писать никаких заявлений в правоохранительные органы. Даже если его действительно похитили и выбивали долги, никаких претензий к своим обидчикам он не высказал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Для музейного комплекса «Самбекские высоты» приобретут копию танка Т-34 и немецкой пушки за семь миллионов рублей
«Обжигающая красотка»: Спустя три недели после рождения ребенка Виктория Лопырева похвасталась пляжными фото
«Невозможно оторвать глаз»: Пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото в откровенном купальнике
В Ростовской области в банке ВТБ стали чаще брать кредиты
ГК «Ростов-Дон» обыграл «Звезду» в матче Суперлиги
Ростовские чирлидеры стали двукратными чемпионами России
В Ростовской области банда форточников обчищала дома обеспеченных семей
В Ростов-на-Дону прибудет поезд с военными трофеями
В суд отправлено дело бизнесмена, незаконно продававшего квартиры в Ростове-на-Дону
Возлюбленный жительницы Батайска похитил у нее ювелирку на 400 тысяч рублей
Одного удара было достаточно: дончанин осужден на 7 лет за убийство знакомого
Во время проверки автобусов в Ростове-на-Дону нашли массу нарушений
Ростовская пара завоевала золото на всероссийских соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу
В Новочеркасске откроется первый в России лунный космопарк
"Поздравляем, бро!": ростовчане поддержали разведенного водителя надписями на грязном авто
Гарантийный фонд поддержал производителя лекарств
Будет отремонтирован центральный выезд из Батайска в сторону Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону задержали посетителей караоке-клуба, которые устроили массовую драку
В Ростовской области задержали парня, который пытался перекинуть в колонию наркотики и 20 упаковок игральных карт
Ростовчане соберут продуктовые наборы для одиноких пенсионеров, живущих в области
В Ростове-на-Дону сдавали ГТО по русскому языку
Шестиполосный мост на ул. Малиновского в Ростове-на-Дону может быть построен раньше срока
Ростовчане жалуются на сигнализацию торгового центра "Парк", которая будит их по ночам
BMW превратился в груду металла в ночной аварии в Ростове-на-Дону