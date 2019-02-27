В Шахтах приехавшие на место ДТП гаишники нашли в багажнике "десятки" избитого пленника

Ростовчане в социальной сети обсуждают видео, снятое после самого обычного ДТП в городе Шахты. Авария произошла еще в воскресенье, 24 февраля: ВАЗ-2110 врезался в иномарку Volkswagen Touareg. Но интересно не столкновение машин, а то, что потом обнаружилось в одной из них.

- На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Когда они принялись составлять протокол, то обратили внимание на странные звуки из багажника "десятки". Как только автоинспекторы стали подходить к машине, водитель и пассажир "ВАЗа" кинулись убегать. Открыв багажник ломом, полицейские увидели внутри мужчину. Он был весь в крови. Как он туда попал и куда его везли, неизвестно, - сообщает Instagram-паблик "Ростов автомобильный".

В багажнике десятки был обнаружен избитый мужчина. Стоп-кадр из видео @ rostov_roads, Instagram.

На ролике (видео 18+) видно, как из вскрытого багажника вылазит мужчина с окровавленной головой.

- Где я есть? - растерянно повторял он, оглядывая своих спасителей.

Судя по виду пострадавшего, ему крепко досталось перед тем, как он оказался в багажнике. Стоп-кадр из видео @ rostov_roads, Instagram.

В комментариях люди пишут, что избитому мужчине очень повезло. Возможно, ему была уготована расправа в духе "90-ых".

- Обычно должников так возят... Парень в рубашке родился, ДТП высшие силы устроили, чтобы он еще пожил, - пишет ростовчанка Кристина.

В полиции "Комсомолке" рассказали некоторые подробности этой криминальной истории. Оказывается, злополучная десятка устроила несколько аварий в тот вечер.

- Около 17 часов в городе Шахты на улице Победы Революции, 99 неустановленный водитель автомобиля ВАЗ-2110 допустил наезд на стоящий Lexus, после чего скрылся с места ДТП. Позже, в 18:20, эта же машина столкнулась с Volkswagen Touareg. После аварии водитель ВАЗ оставил свой автомобиль и скрылся с места происшествия. Когда прибыли сотрудники полиции, в ходе осмотра "десятки" в багажнике был обнаружен мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он не смог ничего пояснить, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Сейчас по факту аварии проводится проверка, возбуждено административное расследование по статье "Оставление места ДТП".

Дальнейшая судьба избитого мужчины неизвестна. Из собственного источника "Комсомолка" выяснила, что он не стал писать никаких заявлений в правоохранительные органы. Даже если его действительно похитили и выбивали долги, никаких претензий к своим обидчикам он не высказал.