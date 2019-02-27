«Рынки на Дону — это традиция, которую нельзя ломать»: в ЗС РО выступили против превращения торговли в «безликий супермаркет»

Судьба розничных рынков стала предметом дискуссии за круглым столом в Законодательном собрании Ростовской области: депутаты и представители профильной региональной ассоциации вместе обсудили механизмы не только сохранения, но и развития этого формата торговли — в современных условиях.

- В последние двенадцать лет государство пыталось очень круто регулировать эту сферу и в результате, кажется, немного перегнуло палку, - отметил депутат донского парламента - председатель комитета ЗС РО по экономике Игорь Бураков. - В итоге, из самого демократичного формата торговли розничные рынки стали самым зарегулированным и сложным, к ним предъявляется очень много требований, на них налагаются штрафы - как следствие, в нашем регионе количество рынков сократилось почти в четыре раза.

Собственно, все закрутилось, когда рынкам законодательно, на федеральном уровне, предписали «уйти под крышу» - в прямом смысле. Иначе говоря, чтобы вместо открытых площадок торговая деятельность велась в капитальных строениях. И изначально сделать это нужно было еще до конца 2012-го, однако скоро совсем стало очевидно, что этого сделать не получится: слишком велики, а оттого непосильны для рынков оказались траты — на строительство этих самых капсооружений, на переоборудование, что в итоге влекло за собой рост платы за аренду торговых мест и, соответственно, удорожание продукции.

Иными словами, пропадал сам принцип доступности, в котором рынки явно выигрывали перед супермаркетами.

Поэтому окончательные сроки неоднократно сдвигались.

С другой стороны, порядок, хоть и такими жесткими мерами (многие рыночники открыто называли их драконовскими), удалось навести. И значительная часть рынков действительно стала выглядеть иначе, более цивилизованно, но здесь стоит дать пояснение: львиная доля тех, у кого получилось «уйти под крышу», это все-таки городские рынки, а вот сельским пришлось очень тяжко — одни, действительно, закрывались, другие становились официально ярмарками.

Так вот, за круглым столом в донском парламенте говорили и об этой теме, и о том, что необходимо вносить изменений законодательство (и региональное, и федеральное, поскольку основные рычаги управления по рынкам все-таки находятся в ведении Москвы), касающееся сферы выдачи разрешений и соблюдения санитарно-эпидемического контроля.

Будущее донских рынков обсудили за круглым столом в донском парламенте. Фото: пресс-служба ЗС РО.

Участники встречи договорились, по крайней мере, подготовить свой пакет предложений для Госдумы — в том числе, о возможности отмены закона о розничных рынках, ужесточающего правила подобной торговли. Бураков, комментируя этот момент, пояснил, что его вполне могла бы заменить отдельная глава в законе о торговле, что позволит сделать формат розничных рынков менее «зажатым» законодательством, нежели работу супермаркетов.

Ну и, конечно, в очередной раз был поднят вопрос продления переходного периода по трансформации «палаточной» торговли в торговлю в капитальных строениях: он должен завершиться 1 января 2020 года, но, по мнению Буракова, этот срок необходимо продлить еще лет на десять.

Такие розничные рынки, подчеркнул он, нужны хотя бы потому, что они позволяют продавать то, что производится и выращивается в личных подсобных хозяйствах, а при жестком регулировании такого сделать не получится. Плюс они служат своего рода достопримечательностями некоторых городов — как, например, Центральный рынок в Ростове-на-Дону, куда с удовольствием ходят туристы — просто для того, чтобы проникнуться истинно донским колоритом, уловить его.

- Мы — юг России, и у нас основную часть времени года можно организовывать рынки на открытом воздухе – это традиция, которой не одна сотня лет, - резюмировал Игорь Бураков. - И мы должны изменить свое отношение к этому формату, может быть даже к этому феномену, в противном случае вся торговля у нас превратится в один сплошной безликий супермаркет.