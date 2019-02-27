2019-02-27T12:18:50+03:00
Общество

Ростовчанин пожаловался на двойную оплату за вывоз мусора, которую выставили коммунальщики

Николай Половинкин подсчитал, что таким образом за год только на их доме можно заработать больше 75 тысячи рублей
Ольга ГОПАЛО
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Вот такие фото пришли на редакционный WhatsApp от нашего читателя. Фото: архив читателя.Вот такие фото пришли на редакционный WhatsApp от нашего читателя. Фото: архив читателя.
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В редакцию "КП-Ростов" пришло письмо-жалоба от Николая Половинкина с улицы Станиславского, 44.

- Я получил квитанцию на оплату за январь 2019 года и увидел, что за работу с твердыми коммунальными отходами нам предъявили двойную оплату, то есть взяли из расчета как за квадратный метр (так было до 1 января 2019-го), так и по-новому - с человека, - написал в редакцию «Комсомолки» Николай Половинкин, житель дома на ул. Станиславского, 44 в Ростове-на-Дону.

Квитанция за декабрь 2018. Фото: архив читателя.

Квитанция за декабрь 2018. Фото: архив читателя.

Судите сами, еще, к примеру, в декабре мы оплачивали за содержание и ремонт жилья 19,6 рубля за квадратный метр, сюда же входили 2,2 рубля за квадратный метр за вывоз ТБО. Однако в январе 2019 года нам предъявили и 19,6 рубля за квадратный метр отдельной строкой и 114,69 рубля за работу с ТКО. При этом директор управляющей компании отказалась делать перерасчет. Получается, что путем нехитрых расчетов только на нашем доме за год можно заработать примерно 75 800 рублей (эта сумма выходит из расчета общей квадратуры дома, помноженной на лишнюю сумму в 2,2 рубля и умноженную на 12 месяцев). А сколько таких домов только в Ростове-на-Дону?!

Квитанция за январь 2019. Фото: архив читателя.

Квитанция за январь 2019. Фото: архив читателя.

В настоящее время житель дома отправил копию своего обращения в Госжилинспекцию региона, чтобы там разъяснили, как поступать, и провели проверку по данному факту.

ФОТОФАКТ

«За что платить?»

Вот такие фото пришли на редакционный WhatsApp от нашего читателя.

- Это город Таганрог, переулок 7-й Новый, 100/3, - написал он. - И за что платить?

"Это город Таганрог, переулок 7-й Новый, 100/3. И за что платить?". Фото: архив читателя.

"Это город Таганрог, переулок 7-й Новый, 100/3. И за что платить?". Фото: архив читателя.

КСТАТИ

Вы также можете сообщить о своей проблеме, будь то ямы на дорогах, общественный транспорт, грязные улицы, затопленные магистрали, незаконно срубленные деревья, текущие крыши и другие коммунальные неприятности.

Пишите (не забывайте прикреплять фотографии) нам на редакционный WhatsАpp 8-909-409-00-00 и электронку Olga.Gopalo@phkp.ru в рубрику "Добро пожаловаться!". Давайте месте делать наш любимый Ростов-на-Дону лучше!

КОНКРЕТНО

Какие тарифы утвердили на 2019 год для Ростова-на-Дону*

С 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года в размере 372,37 руб. за 1 куб. м (без учета НДС); 446,84 руб. за 1 куб. м (с учетом НДС).

*ООО «ГК «Чистый город*» в зоне деятельности Мясниковского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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