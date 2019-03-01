Вопрос ребром: Как Ростовской области выбраться из демографической ямы, в которой ежегодно «теряются» тысячи людей

Увы, но это приходится констатировать: Ростовская область - как, впрочем, и вся Россия в целом - переживает новый период демографической ямы. Это означает, что в донском регионе, который, к слову, входит в ТОП-6 по количеству жителей в стране, уже несколько лет подряд наблюдается естественная убыль населения.

Только за последний год, например, снижение численности составило почти 11 тысяч человек — до 4 млн 220 тысяч 452-х. Получается, минус 0,3 процента — если говорить в понятиями сухой статистики.

- Это, конечно, ненормальная ситуация, - отметил в ходе круглого стола, который состоялся по теме демографической ситуации в регионе в Законодательном собрании, первый вице-спикер донского парламента Сергей Михалев, возглавляющий комитет по соцполитике. - Ведь для чего мы стремимся постоянно улучшать экономические показатели, строим дороги, открываем предприятия и так далее? Для чего мы все это делаем? Ответ-то очевиден: для жизни, чтобы лучше было, комфортнее. Но мы видим цифры: рождаемость снижается (на 5,3 процента в 2018-м в сравнении с предыдущим годом, или на 2,4 тысячи новорожденных появилось на свет меньше, если в абсолютных цифрах. - прим. ред.), а смертность остается практически на прежнем уровне (прирост на 0,1 процента, т. е. умерло на 72 человека больше, чем годом ранее. - прим. ред.).

В 2017-м, добавил депутат, только в сельской местности на Дону население сократилось на 8,6 тысячи человек — это, фактически, довольно крупное поселение.

Продолжительность жизни в регионе, хоть и немного выше, нежели в среднем по стране (73,03 года — против 72,7 в РФ), но все равно, очевидно, оставляет желать лучшего.

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, между тем, уточнила, что основная причина сокращения численности населения связана на естественной убылью (то есть, смертностью), а с падением рождаемости — причем, меньше стали рожать первенцев, зато растет количество семей, где на свет появляются вторые и третьи дети.

Собственно, причины возникновения демографической ямы известны: это и «выпадение» определенных возрастов из-за потерь в Великой Отечественной (да-да, отголоски войны слышны и сейчас), и социально-экономический кризис «лихих 90-х» - все это повлияло на падение рождаемости сейчас.

Между тем, стоит совершенно четкая задача — переломить ситуацию. Это прописано и в Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года, в соответствии с которой уже к 2024 году (т. е. через шесть лет) прирост населения в регионе должен составить 4,5 тысячи человек, а продолжительность жизни — через двенадцать лет - увеличиться до 81 года. Об этом же говорил в своем Послании Федеральному Собранию и Президент РФ Владимир Путин.

Участники круглого стола в Ростове-на-Дону, несмотря на очевидные дискуссионные моменты, сошлись в одной главной — принципиальной точке: нужны колоссальные усилия и меры всех сторон.

- Продолжительность жизни и здоровье человека напрямую зависят от его образа жизни, и одними усилиями медиков демографическую ситуацию улучшить не получится, - отметила Быковская. - Подход в данной сфере должен быть комплексным и межведомственным.

- Да, демография и сохранение здоровья включают множество сопутствующих вопросов – это и экономическая ситуация, питание, качество воды, услуг ЖКХ и мощнейшее влияние на жизнь человека оказывает экологическая обстановка, - согласен Михалев.

К слову, в ближайшем будущем на такие обсуждения по вопросам демографии и здравоохранения за круглым столом решено приглашать и современное поколение - представителей Молодежного парламента, дабы они осознавали уже сейчас значимость этих тем.