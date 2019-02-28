Звезда сериалов и любимец женщин Павел Деревянко показал редкое семейное фото

Павел Деревянко входит в число актеров, которые не очень часто делится подробностями личной жизни, хотя активно ведет Инстаграм. Он предпочитает рассказывать о работе, друзьях, участии в благотворительных мероприятиях, иногда - снимки с дочерьми и близкими. Приятное исключение он сделал перед поездкой в Индонезию, куда он отправился с супругой Дарьей и детьми. Звезда «Неваляшки» сам об этом сообщил, опубликовав карточку.

- Мы, нашей дружной семьей улетаем на Бали, - написал Павел.

pablo_derevyanko Ребята! Мы, нашей дружной семьёй улетаем на Бали Есть ли там хорошие фотографы для роскошных семейных фотосетов??

Комментарии, естественно, не заставили себя ждать (здесь и далее авторские стиль и пунктуация сохранены): «Ой, какие хорошииее», «Красивая семья», «Ждем побольше снимков!», «Павел, вы живете в розарии», «В цветнике».

Напомним, звезда «Девять жизней Нестора Махно» и «Неваляшка» родом из Таганрога, где сейчас живут родные, а он сам строит большой дом для всей семьи. Собственно теперь это дополнительный повод появляться в Таганроге на радость родным и поклонникам.

- К сожалению, не так часто бываю с детьми, как бы хотелось, - сказал он как-то журналистам «Комсомолки». - Когда мы вместе, то устраиваю им настоящий праздник. Играем, ходим в кино, в парки аттракционов, смотрим мультики. Сейчас они уже привыкают к тому, что папа - актер. С папой все хотят сфотографироваться, папа все может купить... Самое главное, чтобы они выросли свободными девочками. Нам всем этого не хватает. Как Чехов говорил: «Выдавливать раба по капле». Так мы и воспитываем друг друга.

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