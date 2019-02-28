«Джихад-мобиль», танки и БМП: В Ростове-на-Дону показали трофеи, захваченные у боевиков в Сирии

Свыше пятисот образцов трофейного вооружения, отбитого у террористов на Ближнем Востоке — в Пальмире, Алеппо и Дейр-эз-Зоре, были представлены в Ростове-на-Дону на главном железнодорожном вокзале в ходе передвижной выставки «Сирийский перелом».

Военная техника из САР. Фото: управление информполитики правительства РО.

На платформах двадцати вагонов, входящих в состав спецпоезда Минобороны, который, кстати, прибыл в южную столицу в День «вежливых людей» (так, напомним, прозвали в народе после возвращения Крыма бойцов Сил специальных операций), разместились артиллерийское вооружение, бронетанковая и инженерная техника, бронеавтомобили, холодное и огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства, экипировка и оборудование боевиков.

Спецпоезд Минобороны. Фото: пресс-служба ЮВО.

Были среди них, например, танк Т-55, БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и другие уникальные экспонаты. А в качестве экскурсоводов выступили российские военнослужащие - непосредственные участники операции в Сирийской Арабской Республике.

Трофеи, захваченные у боевиков. Фото: управление информполитики правительства РО.

- Поезд «Сирийский перелом» - это не только возможность увидеть трофеи нашей армии, но и наглядная демонстрация способности нашей страны, российской армии противостоять «чуме 21-го века» – терроризму, - отметил замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов. - Война с террором даже за пределами нашей Родины – это, прежде всего, защита наших рубежей, наших граждан, наших детей.

В течение двух часов с выставкой ознакомились более 16 тысяч посетителей. После осмотра спецназ ЮВО провел для них показательные выступления по армейскому рукопашному бою. Плюс — можно сказать, в противовес трофеям — ростовчанам показали еще и современную боевую технику, состоящую на вооружении Южного военного округа, включая бронеавтомобиль «Тигр», БТР-82А, реактивную систему залпового огня «Град», минометный комплекс «Сани» и др.

А вот - внедорожник с надписью UN на борту. Фото: управление информполитики правительства РО.

Ростов-на-Дону стал пятым городом на пути следования спецпоезда, который в течение 75 дней проедет по всей России - от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска. Следующая его остановка — в четверг, 28 февраля, в Краснодаре.

Или вот - еще один образец того, что участвовало в боях в Сирии. Фото: управление информполитики правительства РО.

Образцы вооружения. Фото: пресс-служба ЮВО.

Обстрелянная техника. Фото: пресс-служба ЮВО.

Самодельные броневики. Фото: пресс-служба ЮВО.

Еще не так давно эти машины разъезжали по сирийской земле. Фото: пресс-служба ЮВО.