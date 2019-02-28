Самые крутые коты Ростова-на-Дону: барсиков и мурок отдают по цене трехкомнатной квартиры. На бесплатных досках объявлений чего только не встретишь. Пожалуй, пальму первенства самого дорогого усатого-хвостатого в Ростове-на-Дону можно отдать состоятельному коту-альбиносу. Так его назвал хозяин объявления Евгений, приложив и фото домашнего любимца с разноцветными глазами.

Это пока самый дорогой кот Ростова-на-Дону. Фото: сайт avito.ru, пользователь Евгений.

- Вашему вниманию предлагается один из самых завидных женихов Ростова-на-Дону, красавец с разноцветными глазами и собственной трехкомнатной квартирой площадью 114 квадратных метра, - нахваливает он пушистика. - Кот очень порядочный, скромный, без вредных привычек. О своем возрасте предпочитает умалчивать, но из открытых источников удалось узнать, что ему около трех-четырех лет.

Правда, кот не без изюминки:

- Одно ухо повреждено. Шрам был получен в результате бандитского нападения злоумышленников, которое наш герой успешно отразил и вышел победителем.

Так что помимо материально обеспеченного кота, будущий владелец получит еще и защитника. Правда, выложить за это ему придется 4,5 миллиона рублей.

Кота готовы обменять на квартиру или машину. Фото: сайт avito.ru, пользователь Владислав Никаких.

Еще один дорогостоящий усатый-хвостатый - черно-белый кот породы Мейн-Кун. Хозяин тоже решил назначить для своего любимца цену, за которую можно купить квадратные метры - правда, поскромнее. Он обещает его продать или обменять на дом, квартиру, земельный участок или авто. При этом в объявлении значится, что хочет он за своего любимца ни много ни мало один миллион 250 тысяч рублей. Ну а в случае подходящего, но более дорогого варианта с движимым или недвижимым имуществом, готов и доплатить.

Купить друга можно и за 50 тысяч рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Дорого? Тогда есть экземпляры и подешевле - например, Бурманские котята за 60 тысяч рублей. Они «четко выполняют команды и с уважением относятся к границам дозволенного, которые устанавливают члены семьи». Всего за 50 тысяч рублей предлагают котов пушистой породы Рэгдолл, а за 40 тысяч рублей - Абиссинских котят с отличной родословной.

Ну а тем, кто ищет просто доброго друга, можно подыскать и в категории «даром». Только на одной из ростовских досок - сотни объявлений о страждущих, готовых прийти в новый дом и к любящему хозяину за миску с едой и доброе отношение.