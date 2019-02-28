Накопительный счет «Копилка» от ВТБ: доходность до 8% годовых

С 1 марта ВТБ запустил новый накопительный счет «Копилка», доходность по которому достигает 8% годовых. Как рассказала замруководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк, новый накопительный счет предназначен для клиентов, которые только начинают откладывать средства и хотят иметь постоянный доступ к своим накоплениям. Условия по нему довольно гибкие - проценты начисляются на ежедневный остаток, а снятие средств осуществляется без потери уже начисленных ранее процентов.

При этом минимальная сумма первоначального взноса отсутствует. Кроме того, предусмотрено пополнение счета и снятие наличных без ограничений на накопительном счете. Сам продукт является бессрочным, а закрыть его можно в любой момент. При этом средства, размещенные на счете - до 1,4 млн рублей, застрахованы АСВ.

Максимальная процентная ставка доступна в первые три месяца действия счета на сумму до 300 тысяч рублей. А для получения максимальной доходности, необходимо оформить пакет «Мультикарта» ВТБ с опцией «Сбережения». Выплата же процентов происходит ежемесячно - в последний календарный день.

Открыть «Копилку» можно в любом отделении ВТБ в трех валютах: российский рубль, доллар США и евро. А вот разместить на нем средства - удобным для клиента способом, в том числе в банкомате, интернет-банке или в мобильном приложении «ВТБ-Онлайн».

К слову, предложение доступно как для новых вкладчиков, так и уже действующих клиентов, размещающих дополнительные средства.