Детский сад возвела в рекордно короткие сроки - 8,5 месяцев - группа компаний «ЮгСтройИнвест». Новое дошкольное учреждение рассчитано на 300 мест, половина из которых оснащены для комфортного и безопасного пребывания малышей до трех лет.

С праздником детей, родителей и воспитателей поздравили министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, глава Ставрополя Андрей Джатдоев и генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

- Хотелось бы, чтобы в этом большом современном здании, вы, дорогие дети, находили себе новых друзей, чтобы учились, общались, получали новые знания, - говорит Сергей Чеботарев, Министр России по делам Северного Кавказа.

Отдельные слова благодарности министр адресовал губернатору Ставропольского края и генеральному директору «ЮгСтройИнвест».

В Ставрополе открыли самый большой детский сад города. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

В детском саду работают 16 групп, половина из которых - ясельные. Каждая группа рассчитана на 18-20 детей. Групповые комнаты, физкультурный и актовый залы, медицинский кабинет и пищеблок - все оснащено с учетом передовых образовательных стандартов.

- Есть один важный и очень приятный момент. Вокруг этого детского сада нет ни одного дома. У нас, наконец-то, поменялось отношение к застройке. Чтобы вначале была инфраструктура, дорога, садик, музей, чтобы микрорайон развивался. А потом уже построим дома, - отметил Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края.

Дети и воспитатели подготовили для гостей праздничный концерт. Символический ключ от детского сада ребятам передал генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов.

- Строители группы компаний «ЮгСтройИнвест» очень старались, все работы выполнили качественно с душой и в срок. Я уверен, что наши детишки здесь получат достойное образование и вырастут настоящими патриотами нашей великой Родины - России. Традиционно мы берем над этим детским садиком шефство, как и над всеми социальными объектами, которые мы построили, - говорит Юрий Иванов, генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест».

Затем все отправились на экскурсию по детскому саду. В старших группах дети подарили гостям обереги, сделанные своими руками. После этого осмотрели физкультурный зал и ясельные группы. Гости особенно оценили оснащение - кроватки с защитным бортиком, столики-трансформеры, пеленальные столики, развивающий манеж. Такого нет ни в одном дошкольном учреждении Ставрополя. В дальнейшем застройщик будет шефствовать над детским садом, оказывать всестороннюю помощь.

В Ставрополе открыли самый большой детский сад города. Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» - один из самых социально ответственных застройщиков России. За 15 лет работы группа компаний сдала более 3 млн кв. м жилья, 2 школы и 9 детских садов. А 1 сентября в еще двух школах, которые строит компания, прозвенит первый звонок.