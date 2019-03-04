Врио ректора ЮФУ Инна Шевченко: «Наука становится двигателем экономики»

Южный федеральный университет устойчиво входит в Топ-20 вузов страны и 500 ведущих вузов планеты. Сегодня речь идет о том, чтобы на базе ЮФУ, университетов, академических институтов и передовых высокотехнологических предприятий при поддержке региональных властей создать научно-образовательный центр мирового уровня. Проще говоря, нечто вроде «Силиконовой долины» и «Сколково» в нашем регионе. Наука с опорой на образование становится драйвером роста экономики. Именно об этом мы говорили с врио ректора Южного федерального университета Инной Шевченко, которая в среду, 27 февраля, побывала в гостях в редакции «Комсомольской правды» - Ростов».

- Инна Константиновна, совсем недавно президент озвучил свое послание к Федеральному собранию. Что бы вы отметили важного в этой речи для нашего региона и сферы образования в целом?

- Это послание мы ожидали с особым вниманием: наука и образование становятся ключевыми факторами, призванными обеспечить глобальную конкурентоспособность, безопасность страны и ее стратегическое развитие. Конечно, все это не может состояться без инновационных технологических решений, которые сегодня рождаются в вузах. Современная высшая школа в России и до этого являлась частью нацпроекта «Образование», в рамках которого были созданы федеральные университеты, призванные сформировать единое научно-образовательное пространство и дать доступ населению, каждому человеку к качественному образованию. Сегодня задачи сформулированы еще более глобально: комплексная интеграция науки, бизнеса и власти. Президент поручил создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня к 2024 году. Что потребует обновления не менее чем на 50% материальной базы исследовательских организаций. В регионах должны появиться «точки роста», способные в дальнейшем обеспечить создание территорий устойчивого развития.

- Какой вы видите роль ЮФУ в реализации национального проекта «Наука»?

- Сегодня Южный федеральный университет - один из ключевых разработчиков и исполнителей научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Мы участвуем в реализации практически всех грантовых программ, которые есть в России и многих зарубежных. В ЮФУ уже действуют центры коллективного пользования в области различных наук: нейротехнологии, искусственный интеллект, гидроакустика, информационные технологии, приборостроение, наноэлектроника, современные материалы и целый ряд других. Развитие науки невозможно без обновления инфраструктуры, поэтому мы активно этим занимаемся. Современная база университета позволяет не только вести научные исследования, но и разрабатывать новые технологии и готовить квалифицированные кадры для их сопровождения. Конечно, для создания научно-образовательного центра должны быть предпосылки не только на уровне университета. Сегодня Ростовская область определена в качестве одной из 20 территорий устойчивого развития. Она входит в число регионов с наивысшим индексом несырьевого экспорта и обладает одним из самых мощных в стране научно-образовательным потенциалом. В регионе сосредоточены восемь крупнейших государственных университетов, в том числе федеральный, опорный и отраслевые. Кроме того, действуют ключевые госкомпании, такие как «Ростех», «Росэлектроника», «КРЭТ» и другие. Все это позволяет нам говорить о потенциале и целесообразности создания на территории Ростовской области научно-образовательного центра мирового уровня. Речь должна идти о коммерциализации исследований, которые ведутся в вузах, о подготовке кадров по профессиям будущего, о разработке проектов и стартапов, о внедрении современных образовательных технологий, включая онлайн-обучение, о создании цифровых платформ и развитии международных программ.

- ЮФУ как преемник РГУ чтит традиции, и 2019 год проходит под знаком 100-летия легендарного ректора университета Юрия Жданова. С чем связано такое внимание к этому событию?

- Для университетского сообщества Юга России юбилей Ю.А. Жданова - это действительно важная дата. Мы пытаемся осмыслить тот вклад, который Юрий Андреевич внес в развитие науки, и спроецировать его на задачи сегодняшнего дня. Запланирован целый ряд мероприятий: публичные лекции, конференции, издание его работ. Год начался со знаковых событий. В День российской науки 8 февраля в ростовской школе №115 открылся музей Юрия Жданова. Кстати, и самой школе также присвоено имя легендарного ректора РГУ. Его наследие проявляется в разных предметных областях - химии, физике, генетике, биологии, философии и даже в литературе. Он был многогранной личностью, играл на фортепиано, владел языками, много и активно общался со студентами, участвовал в различных мероприятиях. Он активно инициировал создание сети научно-исследовательских институтов, что способствовало объединению академической науки и образования. Мы все помним его знаменитую фразу, которая по-прежнему остается девизом нашего вуза: «Университет - это научная организация, где учат студентов».

- Кстати, о студентах и абитуриентах. Каковы прогнозы на приемную кампанию 2019 года?

- Контрольные цифры приема примерно на уровне прошлого года: мы планируем набрать около 10 тысяч студентов, из них 5,5 тысячи на программы бакалавриата, около 4 тысяч в магистратуру и 500 человек в аспирантуру. Университет развивается как площадка качественного образования с ориентиром на программы магистратуры и аспирантуры. Появляются новые направления подготовки - цифровая юриспруденция, управление интеллектуальной собственностью, радиофотоника, гидроакустика и другие. Кстати, по результатам приемной кампании прошлого года самыми популярными были направления, связанные с IT-технологиями, журналистика, педагогика и прикладная математика. В этом году мы открываем десять международных программ, набор в которые идет через открытые мировые площадки. Кроме того, совершенствуем правила приема и делаем их более открытыми с тем, чтобы учесть личные достижения абитуриента при поступлении в бакалавриат и магистратуру. А для аспирантов у нас действует беспрецедентная программа грантов. Поступить в университет нелегко, но это возможно. У нас традиционно высокий проходной балл, и это отлично мотивирует ребят хорошо учиться. Нужно только стремиться овладеть выбранной профессией, и все получится!