2019-03-04T12:52:05+03:00
Общество

Масленица в Таганроге 2019: программа мероприятий, проводы зимы

Проводы зимы и программа мероприятий на масленицу в Таганроге 2019
Оксана АРТЕМОВА
Поделиться:
Сегодня, 4 марта, стартовала широкая масленицаСегодня, 4 марта, стартовала широкая масленицаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Основные мероприятия в Масленицу пройдут в Таганроге в воскресенье, 10 марта. Широкое гуляние с блинами, выставкой-ярмаркой и шоу-программой развернется в парке культуры и отдыха им. Горького. Праздничная программа «Широкая масленица-2019» начнется в 10 утра.

• 11.00 - 17.00 – гастрономическая ярмарка «С пылу-жару», выставка-ярмарка народно-прикладного творчества (центральная аллея парка);

• 11.00 – 12.00 – «Весну Красну встречаем, всех блинами угощаем!» - праздничная игровая программа с героями русских сказок (Новый детский городок);

• 12.00 – 13.00 – Ходулисты в национальных костюмах (у центральных ворот);

• 12.00 – 16.00 – «Богатырская застава» - интерактивная шоу-программа с народными играми и забавами (площадь у Зеленого театра);

• 13.00 – 17.00 – праздничная театрализовано-концертная программа (Танцевальная веранда).

Концерты и игры также пройдут на территории парка имени 300-летия города Таганрога. Жителей города приглашают сюда 10 марта с 14 до 16 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Идет процесс удушения»: уральский миллиардер о скором закрытии чудо-госпиталя в Нижнем Тагиле
В 80 лет Владислав Тетюхин вложил все состояние в строительство современного медицинского центра. А в этом году Минздрав на 25% сократил ему количество пациентов, которых он может принимать бесплатно
Новости 24
Ветер крепчает: в Ростове-на-Дону снова стали падать деревья
«Вот это русалка!»: Пловчиха Влада Чигирева сразила поклонников фото купальнике на пляже в Бразилии
В центре Ростова-на-Дону мужчины вручную подвинули иномарку, из-за которой образовалась пробка
«Ну красотка, нет слов!»: «Миссис Россия» Полина Диброва опубликовала атмосферный снимок
«Харизма, красота и сексуальность!»: «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала фото в платье-халате
В Ростове-на-Дону на 24 маршрутах заработают терминалы для оплаты банковскими картами
Отключение света 5 марта 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
Погода на неделю 4-10 марта 2019 в Ростове-на-Дону: потепление и небольшие осадки
В Ростове-на-Дону срочно требуется ремонт ограды парка Революции
В Ростове-на-Дону водитель разнес иномарку и сбежал с места аварии
В Батайске произошел крупный пожар на складе
В Ростове-на-Дону в микрорайоне Суворовский столкнулись две иномарки и пострадали четыре человека
В Волгодонске ухажер стащил ювелирные украшения из квартиры новой знакомой
В Ростове-на-Дону улицу Орбитальную хотят сделать четырехполосной
«Угнал, врезался в столб и заснул»: В Ростовской области посетитель кафе, не дождавшись такси, забрал чужое авто
В центре Ростова-на-Дону неизвестный сорвал с прохожего золотую цепь
«Поменяла тебя Москва»: Поклонники предрекают Басте скорое завершение карьеры
«Каждый сходит с ума по своему»: Ростовчанин проехал в ванной по городским улицам