Масленица в Таганроге 2019: программа мероприятий, проводы зимы
Основные мероприятия в Масленицу пройдут в Таганроге в воскресенье, 10 марта. Широкое гуляние с блинами, выставкой-ярмаркой и шоу-программой развернется в парке культуры и отдыха им. Горького. Праздничная программа «Широкая масленица-2019» начнется в 10 утра.
• 11.00 - 17.00 – гастрономическая ярмарка «С пылу-жару», выставка-ярмарка народно-прикладного творчества (центральная аллея парка);
• 11.00 – 12.00 – «Весну Красну встречаем, всех блинами угощаем!» - праздничная игровая программа с героями русских сказок (Новый детский городок);
• 12.00 – 13.00 – Ходулисты в национальных костюмах (у центральных ворот);
• 12.00 – 16.00 – «Богатырская застава» - интерактивная шоу-программа с народными играми и забавами (площадь у Зеленого театра);
• 13.00 – 17.00 – праздничная театрализовано-концертная программа (Танцевальная веранда).
Концерты и игры также пройдут на территории парка имени 300-летия города Таганрога. Жителей города приглашают сюда 10 марта с 14 до 16 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU