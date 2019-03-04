2019-03-04T16:49:50+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за ураганного ветра

Стихия грозит обрывами линий электропередач и падением деревьев и столбов
Александр СТЕПАНОВ
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Стихия уже разыгралась не на шутку: вот, например, поваленная ветром рекламная конструкция на пр. Стачки. Фото: Станислав Мурзин.Стихия уже разыгралась не на шутку: вот, например, поваленная ветром рекламная конструкция на пр. Стачки. Фото: Станислав Мурзин.
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Экстренные службы предупредили жителей южной столице о резком ухудшении погоды: сильный ветер, дувший в Ростове-на-Дону с утра, грозит перейти в настоящий ураган. Причем, стихия, по прогнозам, будет бушевать три дня — с 4 по 6 марта.

- Ожидается усиление ветра - с порывами до 15-18 метров в секунду, временами это будет сопровождаться небольшим дождем, - сообщили «Комсомольской правде» в городском управлении по делам ГО и ЧС. - Возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев и конструкций, повреждение крыш. Рекомендуем ростовчанам и гостям города не парковать автомобили и не оставлять детские коляски под деревьями и конструкциями.

Собственно, это уже происходит — порывы сильного ветра уже принесли ряд неприятностей в разных районах мегаполиса.

На Западном, например, его натиском снесло рекламный щит — да не просто какой-нибудь столбик, а вполне себе крупную конструкцию, стоявшую на тротуаре, на пересечении пр. Стачки и ул. Международной.

А это - последствия стихии на пр. Коммунистическом: ветер переломил дерево, швырнув его на "ГАЗель". Фото: стоп-кадр с видео ВК, паблик "Это Ростов-на-Дону!"

А это - последствия стихии на пр. Коммунистическом: ветер переломил дерево, швырнув его на "ГАЗель". Фото: стоп-кадр с видео ВК, паблик "Это Ростов-на-Дону!"

А со здания на ул. Тоннельной (Октябрьской район) сорвало крышу и обшивку — очевидцы успели криками предупредить о ЧП стоявшую возле дома женщину, которая, по всей видимости, укрывалась там как от ветра, чтобы она уходила прочь от опасного места.

Пользователи соцсетей сообщают, что ветер срывает с деревьев крупные ветки, валит их на автомобили.

Так, во дворе многоквартирного дома на пр. Коммунистическом, 29, переломившееся у самого основания ствол упал на припаркованную "ГАЗель", перекрыв заодно еще и вход в офис автошколы.

Другой инцидент произошел на пл. Ленина, где огромной веткой накрыло две машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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