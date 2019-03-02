2019-03-02T02:47:32+03:00
Звезды

T-Fest в Ростове-на-Дону вызвал своих фанатов на сцену, а затем убегал от них

Рэпер подпустил поклонников слишком близко [видео]
Илья БОГОМОЛОВ
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T-FEST. Стоп-кадр из клипа "Скандал".T-FEST. Стоп-кадр из клипа "Скандал".
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Вечером 1 марта в Ростове-на-Дону состоялся концерт популярного молодежного исполнителя T-Fest (он же Кирилл Незборецкий, резидент творческого объединения "Газгольдер", которым руководит известный ростовчанин - рэпер Баста). На многочисленных видео, которые поклонники 22-летнего музыканта выложили в социальные сети, запечатлено, как он посреди выступления приглашает зрителей на сцену, в результате чего там образовалась самая настоящая давка. Каждый хотел подойти к молодой звезде поближе и спеть вместе с ним, сняв это на камеру мобильного телефона.

t_fest.fresht_fest.fresh
#tfest0372#tfest#луна#gazgolder#иностранец#молодость97#кириллнезборецкий#0372#t_fest#стереогород
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the_t_festthe_t_fest
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Сначала все было довольно безобидно, но потом поклонники просто затолкали певца, кто-то даже облил водой. На одном из роликов видно, что в итоге Кирилл просто начал убегать от толпы фанатов.

- В аккурате там, со сцены ребята, я же не смогу столько бегать от вас, - сказал он в микрофон, зайдя в бар. - Ребята, сделаете мне сейчас коридор, чтобы я прошел туда?

the_t_festthe_t_fest
В аккурате там со сцены ребята, я не смогу от вас столько бегать #тифест #тфест
64 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
tfestforsoultfestforsoul
Зачем было обливать водой? #тифест#тфест#tfest#t_fest#0372#gazgolder#gazlive#баста#скриптонит#концерт#Ростовнадону
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Охране пришлось приложить немало усилий, чтобы уберечь рэпера от разгоряченных поклонников и поклонниц, но, к счастью, неприятных инцидентов удалось избежать, T-Fest остался цел, раздал автографы и покинул концертную площадку.

Добавим, что этого исполнителя родом из Украины называют открытием 2017 года. Тогда парень стремительно ворвался во все музыкальные чарты и хит-парады со своими хитами "Не забывай" и "Улети". Летом 2018-го его второй альбом "Иностранец" побил рекорд прослушиваний в музыкальном приложении "BOOM!" в первые сутки после выхода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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