T-Fest в Ростове-на-Дону вызвал своих фанатов на сцену, а затем убегал от них

Вечером 1 марта в Ростове-на-Дону состоялся концерт популярного молодежного исполнителя T-Fest (он же Кирилл Незборецкий, резидент творческого объединения "Газгольдер", которым руководит известный ростовчанин - рэпер Баста). На многочисленных видео, которые поклонники 22-летнего музыканта выложили в социальные сети, запечатлено, как он посреди выступления приглашает зрителей на сцену, в результате чего там образовалась самая настоящая давка. Каждый хотел подойти к молодой звезде поближе и спеть вместе с ним, сняв это на камеру мобильного телефона.

the_t_fest Мутибрендовый конц #tfest #t_fest #t_fest_fan #soulmusic #soulsinger #gazgolder #кириллнезборецкий #иностранец #молодость #черновцы #молодость97 #тифест #тфест

Сначала все было довольно безобидно, но потом поклонники просто затолкали певца, кто-то даже облил водой. На одном из роликов видно, что в итоге Кирилл просто начал убегать от толпы фанатов.

- В аккурате там, со сцены ребята, я же не смогу столько бегать от вас, - сказал он в микрофон, зайдя в бар. - Ребята, сделаете мне сейчас коридор, чтобы я прошел туда?

the_t_fest В аккурате там со сцены ребята, я не смогу от вас столько бегать #тифест #тфест

tfestforsoul Зачем было обливать водой? #тифест#тфест#tfest#t_fest#0372#gazgolder#gazlive#баста#скриптонит#концерт#Ростовнадону

Охране пришлось приложить немало усилий, чтобы уберечь рэпера от разгоряченных поклонников и поклонниц, но, к счастью, неприятных инцидентов удалось избежать, T-Fest остался цел, раздал автографы и покинул концертную площадку.

Добавим, что этого исполнителя родом из Украины называют открытием 2017 года. Тогда парень стремительно ворвался во все музыкальные чарты и хит-парады со своими хитами "Не забывай" и "Улети". Летом 2018-го его второй альбом "Иностранец" побил рекорд прослушиваний в музыкальном приложении "BOOM!" в первые сутки после выхода.

РАНЕЕ

Концерт рэпера Хаски в Ростове-на-Дону был сорван

20 ноября в Ростове-на-Дону состоялся концерт рэпера Хаски, после которого в СМИ появились сообщения о том, что правоохранительные органы сорвали выступление артиста. Якобы несколько полицейских и сотрудников прокуратуры явились на концертную площадку и заставили менеджера звезды подписать предупреждение о "недопущении осуществления экстремистской деятельности и нарушений требований законодательства при проведении публичного мероприятия". А после уже руководство клуба попросило музыкантов покинуть помещение. (подробнее)