2019-03-10T11:10:37+03:00
Общество

«Нет денег - не звоните! Я дорогой артист!»: Певец Шура пожаловался на плохой прием в Ростове-на-Дону

Зато оценил свежий воздух в донской столице
ГОШЕВ Игорь
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В Ростов-на-Дону певец Шура участвовал в концерте 9 марта.В Ростов-на-Дону певец Шура участвовал в концерте 9 марта.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Ростов-на-Дону певец Шура приехал в отличном настроении. Сразу по прибытию в донскую столицу певец опубликовал в своем Инстаграм фото, в котором написал: «Ростовчане, какие же вы счастливые, прилетел, не могу надышаться».

Подписчики артиста согласились с ним в комментариях: «Воздух у нас весной, и правда, классный, вкусный. А прогулки в удовольствие. Так что приезжайте почаще». Было и такое приглашение: «Очень приятно, что вы в Ростове. 10 марта приходите на большой плов. Парк Левобережный, возле стадиона! Приглашаю!».

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Ростовчане, какие же вы счастливые, прилетел, не могу надышаться, воздух
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Неизвестно, примет ли это предложение артист, но уже в следующем посте он пожаловался на плохой прием: Шура участвовал в концерте, который прошел накануне, 9 марта, в донской столице. На одной сцене с ним выступали экс-"Тату" Юлия Волкова, Линда, Акула, Света, ППК и другие. Обещали грандиозное пятичасовое шоу. Говорят, стоимость билетов достигала двух тысяч рублей.

- Не в моей манере жаловаться на происходящее и комментировать это фото, - подписал Шура снимок, на котором стоит на фоне обшарпанных стен. - Но..... в целях экономии будущих запросов, (нищие, бедные, дайте скидку) отвечаем всем НЕТ, Я ДОРОГОЙ АРТИСТ, нет денег, не звоните, СКИДОК НЕТ! Я ЕМ ПО МЕНЮ! Я НЕ РАБОТАЮ БЕСПЛАТНО!

А дальше конкретизировал:

- …Организация..., охраны нет, ограждения не выставлены, охраняем все свое дорогостоящие оборудование своими силами, за кулисами все кому ни попадя проникают в мою гримерку и ТРЕБУЮТ фото, а по окончании в ресторане подают меню - харчи на распечатанном листе а4, поделенном на четыре части ( фото прикладываю) довольствуйтесь господа…

...За мои более 20 лет на сцене, и собирая везде аншлаги, работая по 13 концертов в месяц, без преувеличения, снимаясь на федеральных каналах, спя по четыре-пять часов в сутки, засуньте свое «меню» в …!

shuramedvedevshuramedvedev
Не в моей манере жаловаться на происходящее и комментировать это фото. Но...
2118 отметок «Нравится»97 комментариевInstagram

Правда, после этого выход нашелся. На выручку оскорбленному артисту пришла певица Света из Ростова-на-Дону.

- Она взяла весь мой коллектив и свой тоже и отвела в свои заведения! Респект, уважение, и любовь!

Мнения поклонников разделились. Некоторые писали, что артист слишком уж далеко от народа: «Зажрались вы, батенька. Люди выживают, а Вам устриц подавай». А вот другие наоборот поддержали Шуру: «Никто из нас не хочет работать бесплатно... Почему артисты должны? Вы правы в своих претензиях».

А еще были и такие предложения: «Александр, я живу не далеко от Ростова. Приезжайте накормим».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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